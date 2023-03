Bindi Irwin, la hija del recordado ‘cazador de cocodrilos’, lucha contra una dura enfermedad que afecta a las mujeres

El nombre de Bindi Irwin no resulta conocido a primera vista. Sin embargo, cuando se le reconoce como la hija del famoso ‘cazador de cocodrilos, Steve Irwin, quien hace unos años murió por cuenta de una mortal picadura de una raya.

A pesar de los riesgos que implica estar tan cerca de los animales y que llevó a la muerte a Irwin, su hija Bindi siguió sus pasos y hoy en día es una reconocida animalista que lucha por la preservación de los animales, sobre todo de aquellos que están en vías de extinción.

Pero una noticia no cayó bien entre sus seguidores, cuando ella misma por medio de sus redes sociales reveló que padece endometriosis hace más de diez años y que por eso mismo debió someterse a una cirugía.

La endometriosis causa fuertes dolores abdominales en las mujeres - Foto: Getty Images

“Durante una década he luchado contra una fatiga, un dolor y unas náuseas insuperables. Tratar de seguir siendo una persona positiva y ocultar el dolor ha sido un camino muy largo. Estos últimos 10 años han incluido muchas pruebas, visitas al médico, escaneos, etc. Un médico me dijo que era simplemente algo con lo que te enfrentas como mujer y me rendí por completo, tratando de sobrevivir al dolor”, le confesó Irwin a sus más de cinco millones de seguidores en Instagram.

La endometriosis es un trastorno a menudo doloroso que afecta más comúnmente a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis, según refiere un artículo de la revista especializada en temas de salud, Mayo Clinic.

La endometriosis es un trastorno a menudo doloroso que afecta más comúnmente a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis - Foto: Getty Images

Los especialistas explican que cuando la endometriosis afecta a los ovarios se pueden formar quistes y causar mucho dolor abdominal. El tejido circundante puede irritarse y eventualmente desarrollar tejido cicatricial y adherencias, es decir, bandas de tejido fibroso que pueden hacer que los tejidos y órganos pélvicos se peguen entre sí.

Irwin decidió someterse a una cirugía y reveló lo que los médicos encontraron dentro de su cuerpo.

“Ellos encontraron 37 lesiones, algunas muy profundas y difíciles de eliminar, y un quiste de chocolate. Las primeras palabras de los doctores cuando estaba en recuperación fueron: “¿Cómo viviste con tanto dolor?” La verdad el dolor que viví por años es indescriptible. Le doy las gracias a mi familia y amigos que han estado en este viaje conmigo, gracias por alentarme a encontrar respuestas cuando pensé que nunca saldría de esto”, confesó la australiana.

Aunque la causa exacta de la endometriosis no es clara, expertos estiman que puede presentarse en algunas mujeres por un trastorno del sistema inmunitario, incapaz de reconocer el tejido endometrial que está creciendo fuera del útero.

Irwin ahora se recupera de manera satisfactoria del procedimiento quirúrgico e hizo un llamado a las mujeres que padecen esta enfermedad.

Expertos estiman que la endometriosis puede presentarse en algunas mujeres por un trastorno del sistema inmunitario, incapaz de reconocer el tejido endometrial que está creciendo fuera del útero. - Foto: ©Ingimage

“Estoy en el camino de la recuperación y la gratitud [...] Para aquellos que cuestionan los planes cancelados, los mensajes sin responder y la ausencia, había estado poniendo toda mi energía en mi hija y familia. Soy consciente que millones de mujeres luchan con una historia similar. Hay un estigma en torno a esta terrible enfermedad. Estoy compartiendo mi historia para cualquiera que lea esto y esté lidiando silenciosamente con este dolor y que todavía no tiene respuestas. Dejen que esta sea su prueba de que su dolor es real y que necesitan ayuda”, sentenció Irwin.