Bolsonaro afirma haber visitado a Putin para garantizar la seguridad alimentaria en Brasil

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha defendido su polémica visita en febrero a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en plena guerra con Ucrania, asegurando que con ella garantizó la seguridad alimentaria en su país y en el mundo.

“Fui a Rusia a negociar fertilizantes con el presidente Putin. Si no hubiera ido, no hubiéramos tenido fertilizantes para nuestras cosechas en esta segunda mitad del año”, ha dicho Bolsonaro, añadiendo que “eso aseguró la seguridad alimentaria en Brasil y el mundo”. Bolsonaro ha concedido este lunes por la noche una entrevista para el noticiario de la cadena Globo, en la que ha reconocido que no ha podido cumplir algunas de sus promesas por culpa de la pandemia, así como por la “enorme sequía” que golpeó Brasil el año pasado y también por la guerra de Ucrania.

Elecciones de Brasil

En lo que respecta a las elecciones previstas para octubre, el presidente brasileño ha asegurado que respetará el resultado sea cual sea “siempre que sean limpias y transparentes”. Unas afirmaciones que llegan después de varios meses atacando el sistema electoral brasileño y sembrando la duda sobre su fiabilidad. Acusaciones que se intensificaron después de que el gran favorito para esos comicios, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, recuperara sus derechos políticos.

Sin embargo, Bolsonaro ha defendido esas acusaciones, las cuales ha vuelto a repetir a pesar de que no cuenta con pruebas y han sido desmentidas, como parte de su interés por “evitar que planeen dudas sobre las elecciones”. Además de las elecciones, otro de las dianas a las que ha estado apuntando Bolsonaro con especial predilección en los últimos meses es el juez del Supremo, Alexandre de Moraes, quien ejercerá de presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) en estos comicios.

Bolsonaro ha justificado que llamó “sinvergüenza” a De Moraes porque estaba dirigiendo una “investigación completamente ilegal” contra él. “La temperatura subió”, ha dicho el presidente para quien el asunto ya “está pacificado”. A su vez, ha contado que a iniciativa suya, este martes tendrá lugar un encuentro entre el ministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, y el juez De Moraes, para garantizar la transparencia de los comicios. “Estoy seguro de que llegarán a buen puerto (...). Pueden estar tranquilos, habrá elecciones limpias”, ha dicho.

Críticas a sus políticas de la amazonía

También, ha sido cuestionado por las fuertes críticas que sus políticas con respecto a la Amazonía han generado en gran parte de la comunidad internacional, asegurando, como ya ha hecho en otras ocasiones, que existe un “interés” desde fuera por atacar a Brasil en esta asunto.

“Brasil no merece ser atacado de esa forma”, ha protestado Bolsonaro, quien se ha preguntado por qué solo se habla de su país cuando “Francia, Portugal, España, o California” también están bajo las llamas. “Brasil desgraciadamente no es diferente”, ha dicho, reconociendo que sí, que en alguna parte hay “criminales” que provocan incendios, pero ha cuestionado que pueda llevarse a cabo una política de control debido al gran tamaño de esa región. “La Amazonía es del tamaño de Europa Occidental”, ha justificado.

Ataques a las instituciones

Bolsonaro también ha tenido tiempo durante la entrevista de relativizar algunas de las declaraciones que parte de su electorado manifiesta durante las concentraciones en su apoyo, en las que también se pide el cierre del Congreso y del Tribunal Supremo, e incluso se hacen referencias a leyes de la dictadura.

Para el líder ultraderechista es “libertad de expresión” y “parte de la democracia”. Bolsonaro ha dicho que él no comparte esas reclamaciones, pero que “no tienen ningún sentido” pretender castigar a alguien por ondear una pancarta con este tipo de consignas.

Europa Press.