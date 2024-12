Brexit: qué significa que el gobierno de Boris Johnson pida a la reina Isabel II que suspenda la actividad del Parlamento

La idea de suspender el Parlamento, conocida como prorrogación , ha causado controversia, y los críticos dicen que evitará que los parlamentarios puedan desempeñar su papel democrático en el proceso del "divorcio" de la UE. Con el Parlamento suspendido, además, los legisladores no podrían, por ejemplo, llevar a cabo una moción de confianza al gobierno. Varias figuras de alto perfil, incluido el ex primer ministro John Major , han amenazado con ir a los tribunales para detener ese plan. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, dijo que el plan de Johnson es "un ultraje y una amenaza para nuestra democracia".

El gobierno británico, encabezado por el conservador Boris Johnson, pidió este miércoles a la reina Isabel II que clausure las sesiones parlamentarias desde el 10 de septiembre . Johnson dijo que el tradicional Discurso de la Reina -que marca la apertura de un nuevo período legislativo-, tendría lugar después de la suspensión, el 14 de octubre, para exponer su "muy emocionante" agenda de gobierno. Esto significa que los legisladores probablemente no tendrán tiempo para aprobar leyes que puedan impedir la salida de Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo el 31 de octubre, fecha en la cual vence el plazo para el brexit.

Los críticos dicen que la medida evitará que los parlamentarios puedan desempeñar su papel democrático en el proceso del "divorcio" de la UE. Foto:Getty Images/BBC

El portavoz de la Cámara de los Comunes -la Cámara baja del Parlamento británico-, John Bercow, calificó la medida como un "ultraje constitucional". "Sin embargo, es obvio que el propósito de (suspender al Parlamento) ahora sería evitar que (los legisladores) debatan sobre el brexit y cumplan con su deber de dar forma al curso que tomará el país", dijo el portavoz de la Cámara, quien tradicionalmente no hace comentarios sobre anuncios políticos. Bercow agregó que sería "un delito contra el proceso democrático y los derechos de los parlamentarios como representantes electos del pueblo". El primer ministro, sin embargo, dijo que las sugerencias de que la suspensión parlamentaria estaba motivada por el deseo de forzar un "no acuerdo" era "completamente falsa". El primer ministro dijo que no quería esperar hasta después del brexit antes de continuar con sus planes "para hacer avanzar a este país", e insistió en que aún habría "tiempo suficiente" para que los parlamentarios debatan sobre la salida de Reino Unido de la UE. "Necesitamos nueva legislación. Tenemos que presentar proyectos de ley nuevos e importantes y por eso vamos a tener el Discurso de la Reina", agregó.

Le puede interesar: Donald Trump y Boris Johnson; el triunfo del nacionalismo

Precedentes

El corresponsal real de la BBC, Jonny Dymond, dijo que había precedentes de que el Parlamento fuera suspendido antes del discurso de la reina, y que sería"imposible" para la monarca rechazar la solicitud del gobierno de hacerlo ahora. "Lo fundamental es que la reina actúa siguiendo el consejo de sus ministros, en particular, siguiendo el consejo de su primer ministro", agregó. El brexit debía haberse llevado a cabo el pasado 29 de marzo, sin embargo tuvo que se postergado hasta el 31 de octubre ante la negativa del Parlamento británico a aprobar el acuerdo que la ex primera ministra Theresa May había alcanzado con Europa.