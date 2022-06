Burlas e indignación: video muestra que en Rusia se comercializa un vodka llamado ‘Lágrimas de Zelensky’

A través de las redes sociales ha comenzado a circular un video grabado al interior de un supermercado en Moscú, en el que un usuario reporta que en las estanterías del lugar se ha topado con un particular vodka; bebida alcohólica tradicional de ese país, en el que se manifiesta abiertamente el respaldo a la invasión que, desde el pasado 24 de febrero adelanta el Ejército de ese país a Ucrania.

Lo anterior queda evidenciado en la ‘marca’ del licor y en la etiqueta impresa en su botella: el particular trago es denominado “‘Zelensky’s Tears’, lo que al español se traduce como ‘Lágrimas de Zelensky”, una clara alusión al presidente ucraniano, de quien, incluso, aparece impreso su rostro, en esténcil, en la botella.

En dicha imagen o efigie plasmada en la botella, se ve al mandatario ucraniano, secándose las lágrimas, un hecho que es visto como burlesco por parte de algunos sectores que respaldan la acción desarrollada por el Kremlin; no obstante, para otros sectores, dicha burla representa una afrenta e incluso una provocación.

Sobre la autenticidad del video que circula a través de las redes sociales, varios medios internacionales, entre los que se cuenta The New York Post, han afirmado que el video se ha convertido en viral, no obstante, ellos trabajan aún en corroborar su autenticidad, para determinar, si en efecto, el trago hace parte de la oferta en algunas de las estanterías de supermercados y licoreras del país.

En el video, se puede oír al usuario que lo grabó afirmando: “¡Que broma! Mira lo que venden en los supermercados de Moscú: vodka ‘Zelensky’s Tears’. Es increíble”, a tiempo que exhibe una de las botellas.

Otros medios internacionales han afirmado de igual modo que tras el surgimiento de la guerra, próxima a completar cuatro meses desde la invasión de Rusia a Ucrania, son varios los curiosos productos que habrían comenzado a aparecer en los estantes de ese país, en los que se hace alusión directa a la guerra desde una arista “patriótica”, incluso incluyendo la letra “Z”, considerado el símbolo acoplado para expresar el respaldo a la guerra en Ucrania, la cual es vendida al interior de ese territorio como una acción de respaldo a las poblaciones prorrusas a las que Kiev no ha querido reconocer su independencia.

Según detallan medios internacionales, dentro de esos productos, también ha surgido otro vodka, que ha decidido estampar en su etiqueta una ‘Z’, acompañándola del texto “nosotros no abandonamos la nuestra”.

En ese mismo sentido, el Post ha señalado que esos productos, algunos vistos como respaldo a la guerra, otros como burla, y otros incluso como colección, pueden conseguirse por el orden de los seis dólares.

Además de licor, otro de los escenarios en los que se han estampado mensajes de respaldo a la guerra, ha sido en prendas de vestir, pero ello no ha significado solamente camisetas, sino que también se han reportado calcetines con mensajes como “Za Pobedu” (Por la victoria) y “Zadacha Budet Vipolnena” (La misión se cumplirá).

La contraparte

Mientras que en el caso ruso, la guerra ha sido aprovechada de forma burlona para expresar respaldo a su ejército o mofarse del sufrimiento de los ucranianos, en el mercado mundial también han surgido otros productos que, a diferencia de los anteriores, que buscan réditos particulares, han sido lanzado para respaldar la causa de la defensa del territorio ucraniano.

Una muestra de ello es un vodka, edición limitada, presentado por una licorera en Suiza que lleva el nombre de Zelensky, y el cual, desde su salida al mercado, es acompañado con la frase “Drink For Peace”.

En ese sentido, el fabricante ha anunciado que el 100% de los réditos conseguidos por las ventas de vodka (hasta 2026), serán destinados a fundaciones benéficas que ayudan a los refugiados de la guerra en Ucrania.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA.