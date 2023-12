Cadena de cines fue multada por no admitir que sus clientes ingresen alimentos comprados por fuera de la salas

El Instituto de Consumo del País Vasco, Kontsumobide, impuso una millonaria multa a la cadena Yelmo Cines , luego de que esta compañía prohibiera a los clientes ingresar a las sal as alimentos y bebidas que no hubieran sido adquiridas en sus establecimientos comerciales.

En su denuncia, Facua recordó que la actividad principal de un cine es la exhibición de películas y no lo asociado al tema de alimentos, por lo que recalcaron que no era válido que se acogieran a esta excusa para impedir la entrada con comida y bebida del exterior cuando, además, dentro del propio recinto pueden adquirirse alimentos.

“Facua argumentaba que el servicio de ambigú no es la actividad esencial definitoria del cine, por lo que no puede ejercer ese derecho de admisión como si se tratase de un restaurante. La actividad de exhibición cinematográfica existe con independencia de que la empresa ofrezca un servicio de ambigú, no requiriendo a este para la existencia de aquel”, recalcaron desde dicha organización.