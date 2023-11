Canadá anunció un nuevo programa para obtener la residencia en ese país de manera más fácil para ciudadanos de estos países

Beneficios

¿Quién puede aplicar?

El ‘Ancla’ no debe: estar en el proceso de solicitud para revocar su ciudadanía canadiense, no puede en la cárcel o prisión, tampoco puede estar sujeto a una orden de expulsión en Canadá, este familiar no puede tener retraso en el pago de un préstamo de inmigración, una fianza de cumplimiento o cualquier otra cantidad legalmente acordada pagar (y no ha acordado aplazar los pagos).