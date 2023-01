Casi desnuda, una mujer se subió a un bus y sorprendió a todos, ¿se equivocó?

El sistema de trasporte público suele ser epicentro de hechos curiosos e inesperados, esto se debe a que se suele compartir espacio con personas de diferentes pensamientos y que pueden estar pasando por distintas circunstancias.

Un usuario de redes sociales que se encontraba transportándose en un bus de servicio público en Chile, compartió un video que se hizo viral en donde se puede ver como inesperadamente una mujer aborda el vehículo con una particularidad, solo vestía su ropa interior.

El curioso suceso se presentó exactamente en la Línea Orompello, Montecea, allí la mujer que no ha sido identidad aborda el bus vistiendo solamente una tanga color negro y un brasier del mismo tono.

Esta situación de inmediato llamó la atención de los ocupantes, empezando por el conductor, quien no podía creer lo que sucedía. Además, la mujer le dirigió la palabra para decirle que más adelante le pagaba la tarifa del pasaje, ya que como podía ver, no tenía donde guardar dinero.

“Después yo le voy a pagar el pasaje”, le dice la mujer al conductor, a quien le costaba levantar la mirada para observar a la protagonista del video.

Mientras tanto la desabrigada mujer se va acomodando en uno de los primeros asientos del autobús, esto sin percatarse de que unas sillas atrás alguien la estaba grabando. Se dice en las redes sociales que la mujer es una usuaria frecuente de la ruta, pero es la primera vez que aborda en ropa interior.

Aún no se conoce la explicación a tal comportamiento, lo que si se sabe es que en esta época Chile pasa por su estación de verano, situación que genera un aumento considerable en las temperaturas, existe la posibilidad de que la mujer no aguantara el inclemente calor que se vive por estos días.

Utilizó su préstamo estudiantil para cirugía estética

Una mujer gastó su préstamo estudiantil en una cirugía para pérdida de peso en Turquía, después de revelar cómo su obsesión por los domicilios desplomó su confianza y su salud mental.

Megan Fowler, de 22 años, de York, dice que, a pesar de los estigmas que se le atribuyen, pasar por el quirófano “le salvó la vida”. “Ahora peso un poco más de 53 kilos”, dijo. ‘¡No he pesado esto desde que tenía 18 años!’

El procedimiento también ha ayudado a Megan a revisar por completo su estilo de vida, ya que antes gastaba dinero en ‘comida rápida’ y solo asistía a sus clases en línea para evitar sentirse avergonzada.

La estudiante de negocios internacionales gastó 3.000 libras esterlinas en la cirugía de manga gástrica, financiada con el préstamo, así como en una serie de trabajos haciendo rondas de repartición de leche y entregas de pizza.

Megan admitió que su familia inicialmente no quería que ella fuera a Turquía, pero ha visto cuánto cambió su vida y la devolvió a ‘su antiguo yo’.

Megan Fowler, de 22 años, de York, dice que, a pesar de los estigmas que se le atribuyen, pasar por el quirófano “le salvó la vida”. - Foto: Instagram

“He estado a dieta desde que tenía 16 años. Probé todas las dietas de moda que no funcionaban y seguí aumentando de peso”, explicó.

“Soy una jugadora de rugby y me dañé la espalda, lo que me impidió jugar, pero seguí comiendo como una jugadora de rugby y fue entonces cuando luché para deshacerme del peso”, agregó la estudiante. “No podía hacer ejercicio debido a mi lesión, y me volví más pesada y menos móvil”, dijo.

La estudiante reveló que había llegado a un punto bajo con su confianza, revelando que dejó de salir con sus amigos y “simplemente se encerró”.

Ella agregó: “Solía evitar los espejos y no dejaba que la gente me tomara fotos. La gente me arrastraría a las fotos, pero diría que no. Siempre fui la fotógrafa”.

“Antes de mi cirugía, me costaba subir las escaleras, también tengo un perro grande que necesita muchos paseos y me costaba salir con él”.

Megan tuvo la idea de seguir con el procedimiento después de ver a personas con experiencias similares en las redes sociales.

“Había estado viendo a una mujer en TikTok que se sometió a una cirugía de manga gástrica en Turquía y vi a otras personas en la misma situación, así que decidí comenzar mi propia investigación”, explicó. “Si alguien me hubiera mencionado antes que me operara, no habría habido ninguna posibilidad de que lo hubiera hecho, pero cuando vi a personas en TikTok haciéndolo, pensé que podría funcionar para mí”.

Después de haber perdido tanto peso, Megan tiene la esperanza de que siga bajando más de peso, ya que ahora está tomando decisiones más saludables, además de ver una mejora en su confianza y salud mental.