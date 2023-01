Mujer dice que amamanta a su novio para “aportarle nutrientes”

Las parejas suelen tener algunas costumbres en su intimidad que pueden ser “normales” en una relación, sin embargo, una mujer divide las opiniones en redes sociales luego de que hiciera público uno de sus secretos: suele amamantar a su novio dos veces por semana para “nutrirlo” y relajarlo.

Lana Michaels es una mujer de Escocia que le confesó a los medios de su país la polémica práctica que realiza con su novio Shawn. Michaels tiene dos hijos una niña de 8 y un hijo de 12 años, ellos son producto de su pasada relación.

Pero la mujer le aseguró al diario The Sun que extrañaba la sensación de amamantar, a lo que su actual pareja no dudo a colaborar. Según la mujer, amamantar a su novio resulta una experiencia extremadamente erótica además de fortalecer sus lazos sentimentales.

“Amamantaba a mis hijos y realmente extrañaba la lactancia materna y la sensación de ella (...) Amamanté a mi hijo mayor durante ocho meses y a mi hija durante dos años. No quiero tener otro bebé y mis hijos son demasiado mayores para alimentarse ahora, pero me gustó la idea de amamantar con Shawn”, señala Lana en la entrevista.

A pesar de la controversial costumbre, la pareja asegura que no recibe señales de rechazo por parte de otras personas y resaltan que no lo hacen tan seguido con el objetivo de que no se pierda el interés por dicha práctica.

Muchos se preguntan cómo hace la mujer para lograr producir leche materna cuando sus hijos ya tienen edades de no lactancia. Según Lana descubrió que podría reactivar esta etapa natural con la ayuda de unas pastillas a base de hierbas.

“Shawn y yo siempre hemos experimentado mucho con el sexo e investigué un poco en Internet sobre la lactancia materna y descubrí que puedes reiniciar la leche en tus senos tomando un suplemento de leche a base de hierbas”, contó la mujer.

El esposo del año

Un hombre tuvo uno de los olvidos más grandes de su vida, esto luego de abandonar involuntariamente a su esposa mientras se alejó por más de 160 kilometro de distancia, el curioso hecho se hizo tendencia en redes sociales.

Esta situación se presentó en Tailandia cuando Boontom Chaimoon, de 55 años, y Amnuay Chaimoon, de 49, realizaban un viaje el día de navidad. Coducieron de noche con el objetivo de llegar su ciudad natal Maha Sarakham.

En un momento del trayecto Chaimoon tuvo que detenerse a un lado de la carretera para realizar sus necesidades fisiológicas, sin embargo, no se percató de que su esposa también había bajado del auto. Al terminar, el hombre se montó en el vehículo y arrancó sin saber que había dejado a su esposa a la orilla de la carretera.

Lo angustiante del asunto es que Amnuay quedó en medio de la nada, sin dinero y sin su teléfono celular para pedir ayuda. Solo le quedó seguir caminando en medio de la oscuridad mientras encontraba a alguien que le brindara ayuda.

Esto mientras Boontom se alejaba cada vez más pensando que su amada se encontraba durmiendo en la parte trasera del auto.

La indignada mujer caminó 20 kilómetros hasta el centro de Kabin Buri, donde encontró un teléfono cuando el reloj marcaba las 5 de la mañana. Pero no se sabía el número de su esposo de memoria por lo que tuvo que pedir ayuda a la policía, según informó el Daily Mail.

Le realizaron 20 llamadas al distraído hombre quien no contestó debido a que no tenía el celular a la vista. Hasta que se dio cuenta del grave error 160 kilómetros después, por lo que tuvo que dar vuelta y regresar por su abandonada esposa.

Algunos consideran en las redes sociales que esta situación es una causal de divorcio. Afortunadamente, la pareja reencontró, pero no hay registro de las palabras de Amnuay Chaimoon a su distraído esposo una vez llegó al lugar.