China, el nuevo amo de Lima: controla la energía y condiciona al gobierno

No obstante, el gigante asiático actualmente controla el 100 % de la energía de Lima, la capital peruana, y asimismo ha puesto algunas condiciones al gobierno peruano, sin dejar de lado el control que tiene Pekín sobre la obra del Megapuerto de Chancay, una gran apuesta en materia de infraestructura por el gobierno de Perú. Por tal motivo, las posibles consecuencias de este tipo de conductas han provocado que The Financial Times se pronuncie al respecto.