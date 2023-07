China y Rusia cada vez más cerca: el ministro de Defensa de China se reúne con el jefe de la Armada de Rusia, ¿qué se sabe?

El ministro de Defensa de China, Li Shangfu, se reunió este lunes con el jefe de la Armada de Rusia, Nikolai Yevmenov, durante una visita a Pekín, capital de China. Durante el encuentro, ambos han reiterado su intención de “trabajar juntos” para lograr “consensos”.

La cooperación entre Rusia y China

Li ha manifestado que mediante el trabajo conjunto de ambas partes, las relaciones entre los ejércitos de Rusia y China “seguirán creciendo a diferentes niveles y podrán progresar hasta alcanzar un nuevo nivel”.

Además, ha manifestado su esperanza de que las partes “aumenten la comunicación a todos los niveles y organicen ejercicios conjuntos y labores de patrullaje de forma más regular”, según ha recogido la cadena CGTN.

El vocero de China ha hablado de “contribuciones positivas al mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región y el mundo”. - Foto: Getty Images / Future Publishing

Li ha instado a aumentar la cooperación en “asuntos especializados” y ha prometido “contribuciones positivas al mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región y el mundo”, ha afirmado.

Yevmenov, por su parte, ha resaltado la importancia de “reforzar una cooperación pragmática” entre las partes en diversos campos, al tiempo que ha destacado la necesidad de “aumentar los intercambios a todos los niveles para impulsar la relación entre los ejércitos” de ambos países.

Poco avance con la Unión Europea

Por su parte, el embajador de la Unión Europea en China, Jorge Toledo, lamentó el pasado domingo la falta de avances con China en materia comercial, cuando los 27 países de la UE buscan reducir su dependencia económica frente al gigante asiático.

La Comisión Europea suspendió sus esfuerzos para hacer ratificar por parte de los Estados miembros y el Parlamento un acuerdo sobre las inversiones logrado a fines de 2020 con China, tras siete años de negociaciones y luego de divergencias sobre derechos humanos en la región de mayoría musulmana de Xinjiang.

En pleno enfriamiento de las relaciones, la Unión Europea también decidió “reajustar” en mayo su posición respecto a China para reducir su dependencia económica. - Foto: REUTERS

En pleno enfriamiento de las relaciones, la Unión Europea también decidió “reajustar” en mayo su posición respecto a China para reducir su dependencia económica.

“Lamento decir que tenemos un diálogo económico y comercial que no ha avanzado, o al menos no de manera sustancial, en los últimos cuatro años”, dijo Jorge Toledo. El diplomático, que habló en un foro organizado en Pekín, no precisó a que temas específicos se refería.

Socios, rivales

“Queremos negociar con China, pero necesitamos avances y los necesitamos este año”, insistió el representante de la UE en Pekín. China es para la UE “a la vez un socio, un concurrente y un rival sistémico”, subrayó Jorge Toledo.

China es para la UE “a la vez un socio, un concurrente y un rival sistémico”, subrayó Jorge Toledo, embajador de la Unión Europea en China. - Foto: Getty Images

Uno de los temas más tensos con China es la ambigüedad de la posición china sobre la invasión de Ucrania por Rusia.

Aunque China no reconoce los territorios anexados por Rusia en Ucrania, tampoco ha condenado la intervención militar.

Ucrania “es el asunto que puede hacer o deshacer las relaciones entre la Unión Europea y China”, advirtió por su lado el embajador de España en China, Rafael Dezcallar Mazarredo.

*Con información de Europa Press y AFP.