Colombiano en Australia asegura que se gana más de 11 millones de pesos al mes doblando servilletas

Así es la historia de un colombiano que publicó un video en la red social TikTok en el que se le ve trabajando doblando servilletas en Australia, un trabajo que se podría pensar no es bien remunerado pero en su caso gana hasta 34 dólares por hora en esta labor.

Con él, eran 4 personas las que se encargaban de envolver cucharas con servilletas, una actividad “muy buena” para personas activas que les guste mover las manos todo el tiempo, sin embargo, es un trabajo monótono porque siempre se hace lo mismo, día a día, por lo que el colombiano recomendó que las personas que quieren moverse todo el día y cambiar de labores no sería el trabajo ideal.

Sobre el idioma, el Gingerboy como se hace llamar en la red social, aseguró que no es necesario tener un nivel de inglés alto, ya que no lo exige el empleo y no hacen un examen de ingreso, sin embargo, hay muchos métodos para aprender un idioma básico para aplicar a otros empleos.