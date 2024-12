“Podemos afirmar con seguridad que, por el momento, hemos eliminado la transmisión del virus en Nueva Zelanda”, dijo entusiasmada la primera ministra de este país, Jacinda Ardern . Por primera vez desde el 28 de febrero, los neozelandeses están oficialmente libres de covid-19. “Hice un pequeño baile alrededor de mi sala cuando recibí la noticia”, admitió entre risas la mandataria. Y cómo no, si es el primer país que ha podido eliminar el virus, al menos por ahora.

Nueva Zelanda no tiene contagios activos y han pasado más de 20 días desde que reportaron el último caso nuevo. Realizaron cerca de 40.000 pruebas en las últimas dos semanas, de las cuales ninguna resultó positiva y no han tenido hospitalizaciones por más de 15 días. Además, el último contagio por transmisión comunitaria tuvo lugar hace más de 40 días, y la persona terminó su cuarentena obligatoria hace más de 20 días. ¿Cómo lo lograron?

“Buena ciencia y buen liderazgo, que resultó en una acción decisiva para contener y eliminar la covid-19 en Nueva Zelanda”, le dijo Michael Baker, profesor en salud pública de la Universidad de Otago, a SEMANA. Para el experto, esa frase resume el éxito de su país, que se basó en eliminar y no en mitigar el virus. “La eliminación se define como la ausencia de una enfermedad en el ámbito nacional o regional, mientras que la erradicación se refiere a su extinción global, como con la viruela”, le explicaron Baker y Nick Wilson al diario The Guardian. Con la mitigación –lo que muchos de los países han aplicado–, los Gobiernos incrementan las medidas conforme el virus avanza. Pero cuando el objetivo es eliminarlo, toman decisiones pronta y estrictamente para detener los contagios lo antes posible, no para reducirlos.

Tener clara la estrategia desde el comienzo ayudó a alcanzar el objetivo. El 26 de marzo, cuando Nueva Zelanda apenas tenía poco más de 100 casos positivos y cero muertes, la primera ministra impuso una estricta cuarentena que duró un mes. Además, todas las personas que llegaban al país debían cumplir un aislamiento obligatorio de 14 días.