“Como mujer merezco respeto”: clamor de periodista captada al aire limpiándose la nariz

La mujer denuncia que luego de viralizarse el video en el que se evidencia su accidente al aire, las redes sociales se han convertido en espacio de burlas que le han afectado. No obstante, la mujer advierte que no se retirará de su trabajo.

A través de las redes sociales se ha viralizado el desafortunado hecho del que fue protagonista una periodista de un medio de comunicación en la provincia de Tumbes, Perú, cuando, tras la emisión de una nota periodística, y antes de que retomara la información, fue captada por los camarógrafos de su noticiero hurgándose la nariz, en un hecho que, más allá de lo anecdótico, ha generado problemas para la presentadora, en tanto ha derivado en una serie de burlas, sobre las que admite sentirse afectada.

El hecho desafortunado ocurrió en días pasados y se viralizó debido a que para algunas personas ha resultado curiosa la forma en la que la mujer, tras percatarse del hecho, y visiblemente incómoda, pide perdón a la teleaudiencia, al tiempo que, al aire, deja salir algunas frases para recriminar a “Kevin”, posiblemente su coordinador de emisión o su camarógrafo, por no haberle avisado que ya estaban al aire.

“Kevin de miércoles, no se hace eso”, repite la mujer.

Pese a que la mujer logró retomar la información y seguir profesionalmente con la emisión de su noticiero, sí se le alcanzó a ver incómoda e incluso intentando deshacerse de algunos restos de mucosa que podrían haber quedado en sus dedos, luego de haber intentado atender a una molestia nasal durante el tiempo que no se encontraba en vivo.

Aunque en su momento, la mujer podría no haber logrado dimensionar el alcance que podría llegar a tener su impase, este se viralizó rápidamente a través de las redes sociales, donde, lastimosamente, se convirtió en factor de burla por parte de miles de internautas, más aún, teniendo en cuenta que el hecho trascendió las barreras de su país, llegando a otros países de la región, e incluso convirtiéndose en objeto de parodias por parte de algunos usuarios de las redes sociales.

Tras lo sucedido, y debido a la inmediatez de las redes sociales, el hecho circuló rápidamente a través del internet, donde, a la par de las parodias que surgieron, y la reproducción masiva del blooper, también surgieron voces de respaldo para con la comunicadora, identificada como Mayra Esther Panta.

Precisamente, en respuesta a estas últimas, la mujer decidió pronunciarse respecto del hecho a través de las redes sociales, reconociendo que lo ocurrido fue “un error garrafal”, advirtiendo que no por ello se debe transgredir la integridad de una persona, acusando que a consecuencia de lo ocurrido ha sido objeto de comentarios ofensivos.

La mujer, quien ejerce el periodismo por vocación, ya que advierte que no recibió formación para desarrollarse como tal, recriminó los comentarios ofensivos que ha recibido, señalando que si bien ha recibido humillaciones al ser llamada “burra, ignorante, aprendiz, entre otras cosas”, tiene la convicción de seguir adelante con el desarrollo de su labor de informar, saliendo a la calle a conocer de primera mano los intereses de su comunidad, y denunciando los problemas de la gente de Tumbes.

“No me avergüenzo ni voy a dar un paso al costado. Más bien me da gusto que ‘Tumbes en la Noticia’ así se ha hecho viral”, advirtió a través de su cuenta de Facebook, en el que además compartió algunos de los videos que le han compartido parodiando el impase.

Además de manifestarse públicamente a través de las redes sociales, Panta León también aprovechó la más reciente emisión de su espacio noticioso para emitir una suerte de editorial, en la que puso cara a sus críticos, pero advirtiendo que si bien fue un hecho desafortunado, ella merece respeto, rechazando la serie de burlas y ataques de los que pudo haber sido víctima.

En su intervención, Panta reconoce que si bien el ejercicio del periodismo es una constante exposición al escarnio público, este es un oficio que “no es fácil llevar”, advirtiendo que, incluso, entre sus mismos colegas ha recibido ataques que le hacen daño, refiriendo puntualmente la existencia de burlas por parte de otra periodista, al parecer presentadora de un espacio enfrentado.

Tras agradecer la solidaridad recibida luego del incidente al aire, e incluso el ofrecimiento de servicios por parte de abogados, la mujer admitió que “no quiero tocar más el tema porque es algo que hace daño a mi corazón, a mi vida y a todo”. Vea aquí, a partir del minuto 10:00, el editorial de la periodista.