COP28 entra en su última jornada sin un acuerdo sobre los combustibles fósiles a la vista

El marcado enfrentamiento entre los países que quieren una eliminación drástica de los combustibles fósiles causantes del calentamiento global y los que no aplastó el martes las esperanzas de que una conferencia climática crítica terminase a tiempo.

Se había prometido un nuevo borrador para el martes, pero gran parte del trabajo crítico de las conversaciones de Dubái sigue demorándose. Un alto negociador de un país en desarrollo, que no quiso ser identificado para no repercutir en las negociaciones, indicó que el lenguaje sobre la eliminación de los combustibles fósiles no se incluiría en la próxima versión.