Corea del Norte bajo presión de Estados Unidos para cesar negociaciones de armas con Rusia

Sullivan reconoció, sin embargo, que no estaba en condiciones de decir qué tipo de armas serían entregadas. “Sigue siendo una cuestión abierta en cuanto a qué tipo y la calidad de equipo que podría ser entregado”, dijo.

Es de recordar que, el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, viajó a Corea del Norte en julio para comprar municiones, dijo la Casa Blanca. Por su parte, Moscú dijo el martes que no podía confirmar una cumbre entre Putin y Kim.

El ministro Shoigu dijo el lunes que Rusia considera realizar ejercicios militares conjuntos con Corea del Norte. “¿Por qué no? Son nuestros vecinos” , dijo citado por la agencia de noticias TASS.

Acercamientos

Se considera probable que Kim se dirija en tren blindado a finales de este mes a Vladivostok, en la costa rusa del Pacífico, no lejos de Corea del Norte, para reunirse con Putin, según han declarado funcionarios estadounidenses y de otros países al diario The New York Times.