Crece la tensión: Rusia incluye al presidente de la Corte Penal Internacional en la lista de personas más buscadas

La tensión entre Rusia y la Corte Penal Internacional (CPI) no para. Hace un par de días, el país europeo incluyó al presidente del órgano de Naciones Unidas en la lista de las personas más buscadas, por lo que le niega el ingreso a su territorio.

Desde hace algunos meses , los problemas entre la CPI y el gobierno de Rusia no cesan. En marzo del presente año, el tribunal con sede en La Haya anunció una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin, quien fue acusado de deportar ilegalmente menores de edad ucranianos hacia su país.

Posteriormente, el Comité de Instrucción de Rusia impulsó un cargo penal en contra del fiscal y los jueces del CPI, asegurando que la decisión de querer capturarlo no es más que una persecución contra el mandatario.

La contra ofensiva desde Rusia no se hizo esperar y de ahí en adelante ha iniciado varias acciones contra el órgano internacional, el cual no es reconocido por Rusia. Hace tan solo un mes, el país le prohibió la entrada a 54 ciudadanos británicos y al fiscal jefe de la Corte Penal, Karim Khan. Entre la prohibición, se destaca la presencia de Annabel Goldie, ministra de Estado británica; y corresponsables de medios ingleses (BBC, The Guardian y Daily Telegraph).