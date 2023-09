“Me hicieron pasar un muy mal rato”: Jaime Bayly denuncia acoso de funcionaria de Migración en Ecuador y echa la culpa al presidente Lasso

A través de sus redes sociales, el reconocido periodista peruano Jaime Bayly, hizo pública una denuncia de los difíciles momentos que vivió en una reciente visita a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, por cuenta de una funcionaria del cuerpo de Migraciones, quien retrasó su salida del país al someterlo a un interrogatorio, buscando eventuales anomalías en sus documentos para evitar que este pudiera cumplir con su itinerario de vuelo.

Según el periodista, los hechos ocurrieron la semana anterior, cuando visitó la referida ciudad costera en Ecuador, para participar de eventos relacionados con la presentación de su más reciente libro, no obstante, se encontró con los obstáculos impuestos por la funcionaria cuando intentó tomar el vuelo de regreso a Estados Unidos.

Bayly denuncia que fue importunado por una agente de migración la semana pasada, cuando intentaba viajar desde Guayaquil con destino a Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Para Bayly, lo vivido fue “un mal rato”, acusando que el hecho podría ser responsabilidad del propio presidente de ese país, Guillermo Lasso; político que, pese a que en el pasado contaba con el apoyo del periodista, en los últimos tiempos se ha convertido en foco de sus críticas por su mal desempeño al mando del Gobierno de Ecuador.

El periodista señaló que inicialmente pensó que podría tratarse de una represalia por parte del gobierno local de Guayaquil, en cabeza del simpatizante del expresidente Rafael Correa, Aquiles Álvarez, no obstante, tras una reflexión, concluyó que podría tratarse de una acción en represalia por sus críticas a Lasso, advirtiendo que posiblemente el gobierno local no tendría injerencia en asientos del cuerpo de Migraciones, como sí pasa con el gobierno Nacional.

“Lasso también es ahora mi enemigo. Yo lo he criticado en todas las entrevistas que he dado”, sentenció Bayly, quien reveló que la funcionaria que lo hostigó, le retiró su pasaporte y comenzó a tomarle fotografías que enviaba a un tercero que Bayly no pudo determinar de quien se trataba.

Según Bayly, la funcionaria le recriminó por haber entrado al país portando su pasaporte peruano, pero que, al intentar abandonar el país, lo hiciera con el pasaporte estadounidense.

Ante el particular, Bayly recuerda que la funcionaria en cuestión le advirtió que “en Ecuador no admitimos la doble nacionalidad”.

En sus declaraciones, Bayly afirma que pensó “estoy frito, me han tendido una emboscada, no me van a dejar salir”, aclarando que su retención se extendió durante cerca de 30 minutos, en los que el comunicador estaba alistándose para ser sometido a humillaciones y discriminaciones, al aclarar que, fuere la funcionaria correísta o partidaria de Lasso, dos puntos totalmente opuestos en el espectro político, los dos políticos consideran al periodista “un enemigo”.

Puesto a prueba

En medio de su narración, el periodista peruano, conocido internacionalmente, y desde hace varias décadas por sus programas de entrevistas y talk show, refirió que uno de los momentos más tensos del hecho fue cuando la agente migratoria le cuestionó las razones por las que visitaba el país, señalando que la mujer afirmó “usted ha venido a hablar de política”, ante lo que él tuvo que referirse a la presentación de su libro, reconociendo que tangencialmente el tema político, por la naturaleza de su trabajo, es tocado.

En medio del interrogatorio, la agente emitió un juicio de valor en contra del expresidente Rafael Correa, que fue tomada por el periodista como ‘una forma de ponerlo a prueba’.

“La peor lacra del mundo ese Correa ¿no?”, advierte Bayly que le dijo la mujer, lo que lo puso a pensar cómo debía contestar.

“Si le digo que es la peor lacra del mundo, de repente voy preso, si le digo, no, es un buen tipo, de repente voy preso igual… ¿por qué una agente de migración de Guayaquil con cara de Chucky, de muñeca de terror, de criatura diabólica, que me mira con un destello satánico, me va a hacer ese comentario?”, apuntó el periodista.

“Ella me hacía bromas, y yo no estaba dispuesto a sonreírle, ni a secundar sus comentarios políticos maliciosos”, apuntó Bayly, quien advirtió que comenzó a pensar, “¿cuál de sus amigos podría ayudarlo a salir de la situación?”, advirtiendo entonces que no tiene amigos.

Bayly describe que fue puesto a prueba por la agente migratoria, cuestionándole sobre su posición frente a Rafael Correa. (Foto AP / Francisco Seco). | Foto: AP

En ese sentido, el periodista recordó que Migración, en Ecuador, depende del ministerio de Gobierno, en cabeza del ministro Cucalón, pero que actualmente está peleado con el Gobierno Lasso, pues este “está resentido conmigo. Lasso se ha portado muy mal conmigo, porque cuando asumió yo lo apoyé en la campaña presidencial. Yo lo entrevisté. Yo pedí el voto por él y a poco de asumir, ya siendo presidente, sacaron mi programa del canal TC”.

Bayly recordó que en el pasado ha dicho que Lasso “no estuvo a la altura de las expectativas” y que “la edad le jugó una mala pasada”, motivo por el que piensa que lo ocurrido en Guayaquil pudo ser una represalia política por sus opiniones no favorables al gobierno de turno.

En el video, el periodista, con su tono irónico característico, sentenció que una de las opciones más benévolas para ver lo ocurrido, es que las dos funcionarias de Migraciones; a entrada y salida del país, son incompetentes, pero también advirtió que otra de sus hipótesis, la malévola, es que “me hicieron pasar un mal rato deliberadamente, a propósito, en venganza a mis críticas al gobierno de Lasso”.

Un hecho que le revivió la memoria

Para Bayly, la opción más acertada, frente a los dos caminos planteados, es la segunda, y que “la agente Chucky estaba cumpliendo órdenes superiores”, reconociendo que lograron asustarlo tanto, como le ocurrió en la ciudad de Caracas en el año 2000.

Bayly recordó que algo similar le ocurrió en 2000 en Caracas, después de haber viajado a ese país y entregar entrevistas en las que criticó al régimen de Nicolás Maduro. Bogotá Abril 29 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Sobre el particular, el periodista aclaró que lo vivido en 2000 en Caracas, ocurrió cuando Hugo Chávez, a quien se refiere como “el golpista redimido por la mayoría de los venezolanos, el golpista no arrepentido”, ya era presidente.

De acuerdo con Bayly, en aquel momento en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, “me llevaron a una madriguera, a un cuartucho, y yo pensé, me van a sembrar drogas en la maleta”; y aunque no fue así, lo retuvieron un par de horas haciéndole perder el tiempo, lo que lo lleva a concluir que el objetivo es solo asustarlo e incomodarlo.

Este es el video de la denuncia de Bayly