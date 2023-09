“A nadie le interesaba, por lo visto, escuchar a Petro”: Jaime Bayly analiza lo ocurrido con el presidente en la Asamblea de la ONU

“Hoy en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente colombiano, Petro, estaba listo para pronunciar su discurso. Fue invitado por el presidente de la Asamblea, Petro se ubicó en el estrado, frente al podio, y no podía hablar. No lo dejaban hablar. Había tal barullo en el auditorio, los diplomáticos hablaban unos con otros en todas las lenguas imaginables (...). En realidad, nadie parecía muy curioso ni interesado por escuchar a Petro ”, relató Bayly en su introducción.

“Creen que van a hacer historia”

“Por lo visto, no había demasiado interés en la sala, en la Asamblea, por oír al señor Petro. Lo siento por él, nadie merece un agravio de esta naturaleza. Pero, por otra parte, me gusta porque lo rebaja un poquito, lo humaniza y le recuerda que estos discursos pasan. Los presidentes, una vez que están en esa tribuna, creen que van a pronunciar un discurso que va a cambiar la historia, que la humanidad entera lo estará viendo. Y no es así, pasan los discursos, pasan los presidentes y la gente está mirando a otra parte (...). No está mirando los discursos de los presidentes en Naciones Unidas. El único bobo que los mira, los edita y los comenta soy yo”, redondeó Jaime Bayly.