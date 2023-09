“En Colombia, el país de la explosión de la vida, en ese 2070 solo quedarán desiertos”: los puntos más impactantes del discurso de Petro en la ONU

Éxodo por el cambio climático

“Colombia, el país de la explosión de la vida, en ese 2070 solo quedaran desiertos. Los pueblos irán al norte, ya no atraídos por las lentejuelas de la riqueza, sino por algo más simple y vital: el agua. Como desde los inicios milenarios de la humanidad, los pueblos irán a donde queda algo de agua líquida. Hacia el norte. Miles de millones que desafiarán ejércitos y cambiarán la Tierra ”, sentenció el jefe de Estado ante la comunidad internacional .

El cuestionamiento a las guerras

“Se olvidaron que para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible había que cesar todas las guerras. Pero ayudaron a prender una porque al poder mundial les convenía en sus juego de tronos, en los juegos del hambre; y se olvidaron de acabar la otra porque al poder no le convenía acabarla”, dijo.

Petro pide conferencias de paz

“Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de Paz, la una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina, no porque no haya otras guerras en el mundo, como en mi país, sino porque enseñarían a hacer la paz en todas las regiones del planeta porque ambas -y solo ambas- acabarían la hipocresía como práctica política porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros de la vida”, planteó el jefe de Estado.