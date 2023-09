Presidente Petro propone reformar el sistema financiero mundial ante la ONU: “No se puede superar la crisis de la vida con más endeudamiento”

“Esos objetivos de desarrollo humano no van a ser alcanzados, estamos lejos de alcanzarlos. Hemos retrocedido. A los objetivos de desarrollo humano de Naciones Unidas yo los llamo simplemente justicia social y ambiental. La justicia social no será alcanzada por la humanidad para el 2030 porque lo que se ha sembrado es la injusticia en el planeta”, dijo el mandatario.

“Pero desde ya sabemos que el capital verde se moverá solo donde haya ganancia. Esa es su ley y es estrecho su marco para abarcar la descarbonización de todo el mundo. Se equivocan quienes desde los gobiernos y el poder aún creen que la crisis climática, la de la vida, se superará con algunos créditos a bon marché. Ilusos proponen que los países de la tierra, que ya están sobreendeudados por la enfermedad y la codicia, puedan adquirir más créditos para superar un problema que solo las chimeneas del norte produjeron. No se puede superar la crisis de la vida, la megacrisis, con más endeudamiento”, agregó Petro.

“Del esfuerzo de las sociedades, de juntar los estados para juntar la humanidad, que ahora llaman el multilateralismo. De gobernar la tierra con la mirada de la democracia y no con la mirada del imperio. Los imperios no sirven para salvar la vida sino para desatar las guerras. La megacrisis de la vida se resuelve es con una democracia que alcance el nivel global. Una democracia más profunda que no debe temer a articular los estados y las sociedades y planificar el gran Plan Marshall de la revitalización del planeta”, señaló el mandatario.