Cristina Fernández de Kirchner: con una condena que no le da cárcel e inhabilitada: ¿puede ser candidata?

La expresidenta de Argentina cuestionó, en una carta difundida el martes, la imparcialidad de los jueces, a los que acusa de ser cercanos a su rival político Mauricio Macri, quien le sucedió en la presidencia entre 2015 y 2019. “La ‘Causa Vialidad’ empezó como un show y va a terminar de la misma manera”, escribió la también ex-vicepresidenta (2019 y 2023), y consideró que el objetivo del fallo es proscribirla “de por vida”. En caso de que, como se presume, alguna de las partes apele el fallo, será la Corte Suprema de Justicia la que dé una resolución definitiva a la causa y, al menos hasta entonces, Kirchner no irá a prisión y podrá ejercer cargos públicos .

Aunque actualmente no posee fueros, si su condena quedara firme por resolución de la corte, Cristina Kirchner podría pedir cumplir la pena de prisión en su casa, por tener más de 70 años de edad. Aparte de Kirchner, se confirmó la condena de otros ocho imputados y la absolución de cuatro.

Aparte de su edad, Kirchner no podrá ir a prisión porque la condena en su contra no está en firme. El artículo 375 del Código Procesal Penal Federal de Argentina dicta que “solo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes”, razón por la cual la expresidenta no irá presa.