Desinformación en la red X: un desafío detectado por la Unión europea

Elon Musk, CEO de Tesla y propietario de X. | Foto: Bloomberg via Getty Images

Este revelador hallazgo plantea inquietantes interrogantes acerca de la magnitud del problema de la desinformación en esta plataforma en particular. La extensión y la gravedad de esta problemática sugieren la necesidad urgente de medidas concretas para abordar y contrarrestar la proliferación de información errónea en el espacio digital.

Según Jourova, X no podrá evadir su responsabilidad en la lucha contra la desinformación en el ámbito europeo, dado que la Unión Europea cuenta ahora con una ley sobre Servicios Digitales (LSD) que regula las operaciones de gigantes digitales como X.

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 20: Redes sociales (Photo illustration by Chesnot/Getty Images) | Foto: Getty Images