Desolador: Gobernador de Hawái confirma que asciende a 101 el número de muertos por incendio en Maui y podría “duplicarse”

Dos personas examinan una casa quemada después de que un infierno destruyera gran parte de la histórica ciudad turística de Lahaina, Hawái, EE. UU

El gobernador advirtió que aún podrían encontrarse muchos más cuerpos. Los incendios, algunos de los cuales aún no han sido controlados en su totalidad, ya representan los más mortíferos en Estados Unidos en más de un siglo. Aún se investigan las causas.

| Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Una vista de la destrucción desde la autopista 30 días después de que un feroz incendio forestal destruyera la ciudad.

“Falta de comunicación”

Las autoridades, no obstante, no parecen preocupadas por la tormenta tropical que debe cruzar el sur del archipiélago en la noche del miércoles al jueves. No tendrá “prácticamente ningún impacto”, según el servicio meteorológico estadounidense.