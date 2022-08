“Doloroso”: Britney Spears sobre las acusaciones de su expareja, Kevin Federline

En los 2000, la ‘princesa del pop’, Britney Spears, era elogiada por sus éxitos que cautivaron a toda una generación. Sin embargo, en la actualidad se ha visto envuelta en varios conflictos, entre ellos con su expareja, Kevin Federline, quien en días pasados dio unas declaraciones en su contra en una entrevista con ITV News.

Cabe recordar que el también bailarín estuvo casado con la artista por casi tres años y tuvieron dos hijos: Sean, de 16, y Jayden, de 15 años. Pero de acuerdo con sus declaraciones:

“Los chicos han decidido que no la están viendo en este momento. Han pasado unos meses desde que la han visto. Ellos tomaron la decisión de no ir a su boda”, que tuvo lugar el pasado mes de junio.

De acuerdo con el medio citado, Federline se refirió a las diferentes publicaciones de Spears, que según él le han causado problemas a sus hijos: “Pido disculpas por ello (...) porque no puedo imaginar cómo se siente ser un adolescente, tener que ir a la escuela secundaria”, precisó.

¿Qué le respondió Spears?

Sin embargo, la intérprete de Toxic, que cuenta con más de 41 millones de seguidores en su Instagram, no dudó en responderle a través de sus redes.

“Me entristece escuchar que mi exmarido ha decidido hablar sobre la relación entre mis hijos y yo. Como todos sabemos, criar hijos adolescentes nunca es fácil para nadie. Me preocupa el hecho que el motivo se basa en mi Instagram (...) Antes de Instagram, les di todo. Solo una palabra: doloroso... Lo diré. Mi madre me dijo ‘Deberías dárselos a su papá’. Estoy compartiendo esto porque puedo. ¡Que tengan un buen día amigos!”, aseguró.

Asimismo, Sam Asghari, de 28 años, pareja actual de la cantante, también dio a conocer su punto de vista en una de sus stories de su perfil de Instagram que cuenta con más de 3 millones de seguidores:

“Aunque fuera cierto que sus hijos se avergüenzan de las decisiones de su madre y de su imagen corporal positiva. No serían los primeros adolescentes que se avergüenzan de sus padres. La mayoría de los niños se avergüenzan (...) en algún momento. La sola presencia de los padres puede humillar a un adolescente. Es tan común que se ha utilizado una y otra vez en la televisión y en las películas durante décadas”, escribió.

“Con el tiempo, si no lo han hecho ya, se darán cuenta de que las decisiones de su madre son inofensivas y una expresión de libertad recién descubierta. No hay nada de lo que avergonzarse, sino muchas cosas de las que estar orgullosos”, concluyó.

Los hijos de la artista

En las redes sociales de Britney Spears se observan en su mayoría imágenes de ella, en una publicación describió lo que significan sus hijos:

“Es una locura cómo vuela el tiempo. Mis hijos son tan grandes ahora. ¡Lo sé! ¡Lo sé! Es muy duro para cualquier mamá (...) verlos crecer tan rápido”, dijo.

“Soy extremadamente afortunada porque mis dos bebés son tan caballerosos y tan amables que algo debo haber hecho bien”, aseguró en el post.

Continuó describiendo cómo ha sido su vida con dos adolescentes: “Hace tiempo que no subo fotos de ellos porque están en la edad en la que quieren expresar su propia identidad y lo entiendo perfectamente. Pero me desviví por hacer esta edición tan bien y ¿adivina qué? Por fin me dejan publicarlo. Ahora ya no me siento excluida y me voy a celebrar. Supongo que las madres geniales no hacen eso, Ok! voy a leer un libro en su lugar”, escribió entre risas.