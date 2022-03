Donald Trump hizo dudosa afirmación durante el discurso de Zelenski

Durante el discurso del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ante el Congreso de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió un comunicado, donde se quejó de la supuesta falta de informes de que reconstruyó “una OTAN tambaleante”.

“La gente olvida tan rápido, con la ayuda de las noticias falsas, que fui yo quien logró que 20 de los 28 países morosos de la OTAN comenzaran a pagar el dinero que debían para reconstruir una OTAN tambaleante”, afirmó Trump.

“Nadie sabía que las cosas sucederían tan rápido, pero la OTAN era pobre y ahora es rica, y todos los comentaristas de noticias falsas que dijeron que Trump estaba destruyendo la OTAN deberían avergonzarse de sí mismos por decir mentiras”, agregó el exmandatario.

“Aparte de que la UE se estaba aprovechando de Estados Unidos en el comercio, también se vio obligado a pagar los costos de muchos países morosos de la OTAN”, dijo Trump. “Bush y Obama no hicieron más que pronunciar discursos y hablar; yo actué y actué con fuerza. Les dije, ‘si no pagan, no hay protección’. Todos pagaron, y pagaron rápidamente. ¡Es una historia que nunca se informa, pero eso es solo porque tenemos una prensa corrupta en nuestro país!”, afirmó.

Sin embargo, en un análisis del Washington Post en 2019, indicó que Trump “constantemente malinterpreta la financiación de la OTAN”.

Trump ha estado haciendo afirmaciones inexactas sobre la financiación de la alianza desde que era candidato.

“Trump simplemente está equivocado en cuanto a la financiación directa, y es impreciso y posiblemente está desactualizado en cuanto a la financiación indirecta”, señaló el diario antes de que Trump asumiera la Presidencia.

Zelenski ha comparecido por videoconferencia, este miércoles, ante el congreso de los Estados Unidos con llamamientos concretos para que tanto el presidente este país, Joe Biden, como los legisladores endurezcan más sus posiciones en relación a la invasión iniciada el 24 de febrero por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

“La destrucción de nuestro país es la destrucción de Europa”, aseguró.

Al dirigirse a su homólogo estadounidense, Joe Biden, el presidente ucraniano afirmó que liderar el mundo libre también significa ser el “líder de la paz”.

“Como líder de mi nación, me dirijo al presidente Biden”, dijo en inglés al final de un discurso por videoconferencia ante el Congreso de Estados Unidos. “Usted es el líder de una nación, de su gran nación. Deseo que sea el líder del mundo. Ser el líder del mundo es ser el líder de la paz”, insistió.

Zelenski, además pide “nuevos paquetes de sanciones” cada semana. Hasta ahora, las sanciones ya han asestado un golpe demoledor a la economía rusa, y los expertos predicen que el país se enfrenta a un incumplimiento de pago de su deuda. “La paz es más importante que los ingresos”, fue su llamamiento.

Alternativas a la zona de exclusión

Sería, según sus propias palabras, una zona de exclusión aérea “humanitaria”. No obstante, ha apuntado que, si no se acepta esta petición, debe haber “alternativas”, para que Ucrania reciba armamento que le permita responder con mayores garantías a la ofensiva rusa, por ejemplo sistemas de misiles.

Zelenski, que el martes reconoció la imposibilidad de que Ucrania se una a la OTAN, cree que es momento de “nuevas instituciones” de “nuevas alianzas” para detener la guerra, por lo que ha planteado “una unión de países responsables” capaces de detener conflictos activando “en 24 hora” toda la asistencia que fuese necesaria, “incluso armas”.

El presidente ha concluido su alocución con un llamamiento directo a Biden, a quien ha emplazado a tomar las riendas de la respuesta internacional. “Ojalá seas el líder del mundo. Ser el líder del mundo significa ser el líder de la paz”, ha concluido, ante la ovación de los allí presentes.

