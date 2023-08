Dos de los seis colombianos capturados por el asesinato de Fernando Villavicencio entraron días antes a Ecuador. Aquí los detalles

Las dos personas serían Andrés Manuel Mosquera Ortiz, de Cali, Valle del Cauca, y José Neider López Hitas. En relación con el primero, no tenía antecedentes en su contra, pero en el sistema judicial de Colombia registra un proceso privado que se encuentra en el Juzgado Décimo Penal con función de Conocimiento de Cali.

Los antecedentes de los otros capturados y presuntos autores

Mientras que a Jhon Gregore Rodríguez Gongora, el último de los presuntos implicados, por el momento no le han encontrado antecedentes frente a la ley ni en Colombia ni en Ecuador.

Dos colombianos, identificados por 10 testigos como autores de los disparos contra Villavicencio

Al respecto, la viuda de Villavicencio, Verónica Saráuz, se ha quejado en varias entrevistas de la actitud de los escoltas en el momento del ataque, pues se agacharon para esquivar las balas, pero no hicieron nada por defender a su marido.

“No entiendo por qué le subieron a la camioneta en donde fue asesinado. No entiendo por qué su seguridad no reacciona y se esconden. Me tienen que dar muchas explicaciones”, dijo Saráuz.