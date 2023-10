Ecuador expectante a pocas horas de la segunda vuelta presidencial en unas elecciones que tendrán un ‘resultado histórico’

González, giro de timón

A González no le preocupa el qué dirán en un país polarizado, que entiende la política desde la división entre el ‘correísmo’ y el ‘anticorreísmo’.

“Cuando me atacan por ser madre soltera, por haber salido adelante, por haber estudiado, no me atacan a mí, atacan a cada una de ustedes, mujeres de mi patria”, ha expresado González, quien habla con orgullo de su origen humilde en el costero poblado de Canuto (suroeste).