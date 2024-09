“Edmundo González va a seguir en Venezuela”: abogado del líder opositor venezolano habla en SEMANA y descarta el exilio o refugio en alguna embajada

SEMANA: ¿Cómo se encuentra Edmundo González en las últimas semanas tras todo el acoso judicial en Venezuela?

José Vicente Haro: El señor Edmundo González Urrutia se encuentra bien, muy bien de salud, muy bien anímicamente y muy bien en su voluntad y determinación de defender los verdaderos resultados de las elecciones del 28 de julio.

SEMANA: ¿Cómo se dio la reunión con la Fiscalía de Venezuela el día miércoles junto al fiscal Tarek William Saab?

J.H.: En Venezuela, en las circunstancias en que se ha planteado el proceso contra Edmundo González por un conjunto de irregularidades en las situaciones que se le han enviado a su residencia. Nunca aclararon con qué carácter se le estaba citando. Se tenía que aclarar si está invitando a la persona o si la está convocando en calidad de testigo, entrevistado o investigado. Eso genera una circunstancia de indefensión porque le impide preparar su defensa y estar asistido por abogados.

Una de las razones por las cuales nosotros nos dirigimos el miércoles al Ministerio Público fue a consignar una correspondencia suscrita por Edmundo González directamente explicando las razones de carácter constitucional y jurídico por las cuales no compareció a esas tres citaciones que le hicieron, en el punto de vista de que no estaban dando las garantías para que él pudiera defenderse y que existiera el debido proceso, se le está violando su derecho a la presunción de inocencia y se le está considerando culpable de un conjunto de delitos que no revisten carácter penal. El hecho de que en una página web se hayan colgado copias de auténticas de actas de escrutinio obtenidas por los testigos de mesa de 38 organizaciones políticas que entregaron esas actas en una acción ciudadana no tiene nada de delictivo, no hay ninguna ley que diga que eso es delito o que merezca una sanción.

SEMANA: ¿En qué momento es citado por el fiscal Tarek William Saab?

J.H.: Se me dieron muchas excusas: que supuestamente el sistema de recepción de documentos está caído, que no había autorización para recibirme la comunicación, que tenían que esperar autorizaciones superiores para recibirla. Yo expuse y denuncié esa circunstancia, porque el solo hecho de recibir un documento es un problema en Venezuela, imagínese cómo será el derecho de la defensa. Eso motivó que luego fuera llamado por la secretaria del fiscal general de república y me convocara a una reunión que duró más de tres horas en la que estuvo el fiscal conjuntamente con varios directores del Ministerio Público y en la que él mantiene su posición y yo, en representación de Edmundo González Urrutia, mantengo la mía. Pero debo aclarar que la reunión la conduje con respeto e institucionalidad, para que quede claro aquí que nosotros estamos en la defensa de derechos constitucionales, derechos humanos y en la defensa de los resultados auténticos de las elecciones, y que eso no puede ser objeto de criminalización ni persecución política.

El defensor del excandidato presidencial afirma que ha sido víctima de persecución política y judicial desde las elecciones del 28 de julio. | Foto: ap

SEMANA: En lo personal, ¿cómo fue esa reunión con el fiscal venezolano?

J.H.: Fue una reunión bastante compleja y detallada en argumentación de parte y parte, pero es parte del oficio propio de un abogado cuando asume una defensa, como tener que enfrentar ese tipo de situaciones y los riesgos, porque afuera había muchos efectivos de seguridad del Estado y había colectivos con situaciones amenazantes. Yo tomé medidas con mi seguridad personal y con diversas metodologías que ya he establecido para poder garantizar mi vida, mi integridad física y mi libertad para poder seguir defendiendo al señor Edmundo González.

Tribunal Supremo Electoral de Venezuela y Nicolas Maduro | Foto: AFP

SEMANA: ¿Cómo fueron recibidos sus argumentos por la fiscalía de Tarek William Saab?

J.H.: Por supuesto que el fiscal no está de acuerdo en modo alguno con los argumentos y sobre eso hubo debate de parte y parte, y él se mantiene en su posición. Esto es un debate y es un proceso en el que ambas partes discuten, esgrimen y exponen sus argumentos, presentan sus diversas interpretaciones de la ley, dan las consideraciones desde el punto de vista jurídico y tenemos que estar a la altura de eso. Y cuando se me convocó improvisadamente al Ministerio Público no dudé en modo alguno de asistir, aunque sabemos que las circunstancias de esta entidad hoy en día están dadas de una manera que uno sabe que entra, pero no sabe si sale.

SEMANA: En redes sociales han corrido muchos rumores acerca de la situación de Edmundo González por el acoso judicial y persecuciones de las que ha sido víctima. ¿Él en algún momento se ha planteado la posibilidad de exiliarse en otro país o refugiarse en alguna embajada?

J.H.: Él está en una posición muy firme y me ha pedido que transmita a todos ustedes para aclarar que Edmundo González no tiene intención de solicitar un asilo, refugiarse en una embajada o de estar en calidad de huésped en una embajada. Él va a seguir en territorio venezolano en la defensa de sus derechos e intereses, y en la defensa de la voluntad de todos los venezolanos.

Edmundo González y Nicolás Maduro | Foto: AP

SEMANA: Estados Unidos recientemente anunció la incautación del avión privado de Nicolás Maduro. ¿Cree que estos son unos pasos a seguir o se necesita más de la comunidad internacional?

J.H.: Se necesita mucho más para la vuelta de la democracia en Venezuela, muchísimo más. Se agradece, y es una valoración que yo hago ya desde el punto de vista del contexto que rodea todo este proceso legal, se agradece todo el apoyo de la comunidad internacional y de organizaciones internacionales, pero estamos muy distantes de una solución. Los mecanismos son decisiones que toman los países soberanamente, decisiones que toman con la asistencia de sus órganos de justicia, de sus instituciones.

Comprendo que la política exterior de cada uno de los Estados tiene su manera y tiempo de actuar, pero debemos avanzar hacia pronunciamientos más concretos, con resultados y soluciones más concretas que ofrezcan a los venezolanos vías y salidas a este debate que se ha dado sobre el tema de los resultados electorales, la criminalización que ha habido sobre la protesta y la resolución de este asunto a través de lo que ha pedido la Plataforma Democrática Unitaria y el propio Edmundo González, que es una verificación internacional autónoma, independiente, acompañada por expertos electorales.

SEMANA: ¿Cuál es el mensaje entonces para la comunidad internacional?

J.H.: La comunidad internacional debería estar encaminada, más allá de los pronunciamientos y respaldos, a ofrecer también garantías para hallar esos caminos, porque están muy bien esos pronunciamientos, todos esos respaldos y reconocimientos se agradecen, pero en mi valoración es necesario más de parte de la comunidad internacional.