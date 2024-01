El declive demográfico de China se acelera: cae por segundo año consecutivo ante el alza de la mortalidad. Estas son las razones

“Imposible de revertir”

En 2023 nacieron alrededor de nueve millones de niños, la mitad que en 2016. Todas las cifras son estimaciones en base a encuestas y no incluyen Hong Kong y Macao. China realiza un censo completo cada 10 años. (the ratio of people aged 0-14 to those aged 15-64) fell by nearly 60% between 1980 and 2020. (Photo credit should read TANG KE / CFOTO/Future Publishing via Getty Images) | Foto: Future Publishing via Getty Imag