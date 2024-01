Pastrana lanza fuerte mensaje a Petro antes de conciliación por demanda: “Demostraré la persecución de este Gobierno”

“Su campaña y su presidencia, Gustavo Petro, no han sido otra cosa que la fusión del Gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total”, escribió Pastrana.

El mensaje no le cayó bien a Petro, que respondió de manera contundente anunciando que interpondría acciones legales en contra de expresidente. Así, el líder de la Colombia Humana pasó de la palabra a la acción y radicó una demanda por injuria y calumnia.

“No me callará”

“En la estrategia de Gustavo Petro de silenciar a la oposición, criminalizando la opinión, me citó la Fiscalía el 30 de enero a audiencia de conciliación, por la denuncia que interpuso en mi contra. Demostraré ante las autoridades la persecución de este gobierno. No me callará”, escribió.