El expresidente Argentina, Mauricio Macri, confirmó su apoyo por este candidato a la presidencia del país

Se trata “de un apoyo y no de un acuerdo, aunque es un apoyo incondicional, que no es a cambio de nada”, declaró Macri, al afirmar que Milei “es el único camino que tiene Argentina hoy”.

Sin embargo, Macri sostuvo que “no se rompió Juntos por el Cambio, no al menos el que fundé yo. Es el mismo con sus problemas, con sus conflictos internos; sigue estando ahí y está frente a una nueva disyuntiva”.

“Ni acuerdos ni pactos”

Junto a su compañero de fórmula, el radical Luis Petri, la excandidata señaló que su respaldo a Milei no implica un pacto para un eventual gobierno.

“Dimos por terminados ciertos enfrentamientos. Nosotros no hablamos del gobierno. No estamos en un acuerdo ni en un pacto con Javier Milei. Lo que decimos es nuestra postura frente a la sociedad que nos votó o a la que no nos votó y nos quiere escuchar”, aseveró.