El famoso presentador de televisión que predijo que su muerte sería en 2023

El bailarín fue juez del reality show “Dancing with the Stars”

Len Goodman se jubiló hace seis meses y ese día predijo que moriría en el 2023, una predicción que se hizo realidad el pasado 22 de abril, tras fallecer a sus 78 años en el Reino Unido.

Leonard Gordon, como era su nombre de pila, se dedicó a la danza e incluso llegó a ser presentador de televisión, enfermó de cáncer en los huesos y murió 3 días antes de cumplir 79 años, la edad en la que murió su padre en la década de 1980.

Goodman hizo pública su predicción en el Daily Mail, “mi papá tuvo la idea correcta. Le encantaba la jardinería y tuvo un derrame cerebral mientras estaba en el jardín. Tenía 79 años, así que si sigo el camino de mi padre, será el año que viene “, aseveró.

Len Goodman escucha durante la gira de prensa de verano de ABC organizada por la Asociación de Críticos de Televisión en Beverly Hills 26 de julio de 2005 - Foto: REUTERS

El incómodo anuncio lo hizo durante una entrevista realizada por la periodista Jenny Johnston a quien le aconsejó escribir en su obituario: Era un profesor de baile de Dartford que tuvo suerte, asegurando que no hay nada más certero.

En la misma entrevista, también reveló cómo había pasado sus sábados por la noche desde que se jubiló, gritando a la televisión mientras veía Strictly y especialmente Craig Revel Horwood, o ‘bl**dy Craig’, como lo llamaba Len, dijo el Daily Mail.

El bailarín que fue juez en el reality show televisivo “Dancing with the stars” fue diagnosticado con cáncer de próstata en marzo de 2009, que fue tratado con cirugía en un hospital de Londres.

Desde la izquierda, los jueces Craig Revel Horwood, Len Goodman y Bruno Tonioli gesticulan durante el último ensayo general para la apertura de la gira 'Strictly Come Dancing Live Tour' en Inglaterra - Foto: AP

Personalidades de la política y la realeza como el primer ministro Rishi Sunak o la misma reina consorte Camila Parker quien había bailado con Len, recibieron la noticia y fue inevitable no sentirse tristes al respecto.

“Era un gran animador y un rostro popular en las pantallas de televisión de todo el país como juez en Strictly Come Dancing. Muchos lo extrañarán y nuestras condolencias van para sus amigos y familiares”, dijo el portavoz oficial del Primer Ministro.

Len dedicó su vida a la televisión y el arte de bailar, hizo muchas apariciones en radio y televisión, fue presentador de varios programas y protagonizó el Strictly Live Tour durante muchos años.

El príncipe Carlos de Gran Bretaña, a la izquierda, le da la mano a Len Goodman, durante una recepción para Age UK en el Palacio de Buckingham en Londres, el 6 de junio de 2018. - Foto: AP

Según el Daily Mail, Goodman produjo muchos DVD para la industria de la enseñanza de la danza, así como un DVD instructivo para el público en general llamado ‘Dance With Len Goodman’.

El medio aseguró que el bailarín Publicó su autobiografía ‘Más vale tarde que nunca: de Barrow Boy a Ballroom’ en 2009, a la que siguieron otros dos libros, ‘Len’s Lost London’ y ‘Dancing Around Britain’.

Durante 12 años, estuvo al mando de Strictly, luego fue atraído por la versión estadounidense más brillante, Dancing With The Stars. Era una exportación improbable, pero pronto se los ganó.

El coreógrafo Craig Revel Horwood y el bailarín Len Goodman llegan para el lanzamiento de prensa Strictly Come Dancing en un lugar del centro de Londres - Foto: AP Photo/Jonathan Short

Goodman se convirtió en juez principal de Strictly Come Dancing en 2004 y también se unió a la versión estadounidense Dancing With The Stars en 2005, una vez más como juez principal. Cuando una lesión puso fin a su carrera futbolística, Goodman comenzó a bailar baile de salón a los 19 años y se especializó en espectáculos de exhibición, realizando una variedad de levantamientos.

La periodista que realizó la entrevista donde predijo su muerte aseguró que su agente y amigo Jackie Gill le aseguró que Goodman mantuvo su sentido del humor hasta el final. También su ética de trabajo; disculpándose, incluso mientras se estaba muriendo, por tener que rechazar el trabajo.

Finalmente, Len Goodman murió en Tunbridge Wells en Kent, en el Reino Unido y como lo confirmó al diario británico su portavoz, “murió en paz durante el fin de semana rodeado de su familia”, y agregó que era “un esposo, padre y abuelo muy querido que será extrañado por familiares, amigos y todos los que sabían”.