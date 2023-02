El impactante caso de una niña de 7 años diagnosticada con cáncer de mama: “Uno entre 400 millones”

Una madre en Chile se dio cuenta de una anomalía en su pequeña de 7 años y decidió llevarla a controles médicos para determinar qué era lo que tenía. Pues bien, la mujer ha contado su historia a medios locales, y ha causado sentimientos encontrados en el público, así como en la comunidad científica.

Se trata de una pequeña identificada como Maura, quien desde los 5 años ha venido luchando contra un cáncer de mama desde el momento en el que se lo diagnosticaron. Según revela el medio argentino La Nación, fue a la edad mencionada cuando la madre, Patricia Muñoz, encontró una bolita en el pecho de la niña mientras la bañaba, lo que despertó su curiosidad y por eso decidió consultar a un médico.

El cáncer de mama es uno de los más comunes alrededor del mundo. - Foto: Getty Images

“El doctor me recalcó que lo que tenía no era normal: que, si yo esperaba mucho, iba a ir creciendo, pero nunca me dijo que podía llegar a esto”, indicó Muñoz para un programa televisivo, indicando que, aunque sabía que era una anomalía, no se imaginó el diagnóstico que le darían a su hija.

Según continúa informando el medio local, fue luego de una biopsia que los médicos llegaron a identificar un cáncer de mama en la pequeña, lo que habría asombrado a la comunidad médica por el desarrollo de una enfermedad como esta en una niña tan pequeña, siendo que, frecuentemente, las mujeres que desarrollan este tipo de cáncer suelen tener más de 40 años.

Al parecer, fue a pocos meses de que la menor cumpliera sus 7 años que fue sometida a una cirugía de extirpación de la masa, es decir, una mastectomía en su pecho izquierdo, y ahora esta madre espera que el caso de su hija no empeore, sino que con el tiempo pueda ir sanando sin tener que someterse a tratamientos más fuertes.

Médicos indicaron que no existían casos como el de la pequeña de 7 años en el mundo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Ese es el dolor que yo tengo. Lo único que me dice ella cuando la llevo a la oncóloga es que no quiere ser calva, pero más allá de eso no entiende que no tenga su mama”, indicó la madre, según recoge el medio citado, agregando que ahora estarían buscando otros tratamientos en el extranjero.

“A nivel mundial no existe ninguno parecido al de Maura. El único caso del que hay registro es el de una niña en Estados Unidos a la que le detectaron un cáncer parecido a los 10 años y es uno en 200 millones. El de Maura puede ser uno en 400 millones”, indicó Felipe Tagle, presidente de la Asociación Chilena de Pacientes Oncológicos, según recoge La Nación.

OMS motiva a diagnosticar casos de cáncer de mama en etapa temprana

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó este viernes un nuevo ‘Marco de la Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama’, que proporciona una hoja de ruta para alcanzar el objetivo de salvar 2,5 millones de vidas por esta enfermedad hasta 2040.

El documento, presentado en vísperas del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra el sábado, 4 de febrero, recomienda a los países que se centren en programas de detección precoz del cáncer de mama para que al menos el 60 % de los casos de esta enfermedad se diagnostiquen y traten en estadios tempranos.

Diagnosticar a tiempo, el desafío de Colombia para avanzar en la lucha contra el cáncer - Foto: Getty Images

Así mismo, instan a diagnosticar el cáncer de mama en los 60 días siguientes a su presentación inicial, pues esto puede mejorar los resultados. El tratamiento debe iniciarse en los tres meses siguientes a la primera presentación. Por último, también apuestan por controlar el cáncer de mama para que al menos el 80 % de las pacientes completen el tratamiento recomendado.

Cada año se producen más de 2,3 millones de casos de cáncer de mama, lo que lo convierte en el cáncer más frecuente entre los adultos. En el 95 % de los países, el de mama es la primera o segunda causa de muerte femenina por cáncer.

Sin embargo, la supervivencia del cáncer de mama es muy desigual entre los países, y dentro de ellos, casi el 80 % de las muertes por cáncer de mama y cuello uterino se producen en países de ingresos bajos y medios.

*Con información de Europa Press.