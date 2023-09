El misterio del “huevo de oro” encontrado en el fondo del mar en Alaska. ¿Por qué es un rompecabezas para los científicos?

Los exploradores del proyecto de investigación submarina Seascape Alaska 5 sabían que se encontrarían con cosas fascinantes en las profundidades del océano Pacífico en Alaska, pero no se imaginaron que uno de esos hallazgos los dejaría tan intrigados.

La exploración no se estaba llevando a cabo por inmersión de los exploradores sino con una cámara submarina conducida por un brazo mecánico, el cual los científicos no demoraron en acercar para ver mejor de qué se trataba.

En efecto, el brillo dorado no era ninguna ilusión óptica, pero el acercamiento de la cámara permitió detallar que no era un ser del mundo mineral sino animal, aunque no se movía.