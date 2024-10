“El mundo no solo no subestima a Israel en su poder militar, sino en su fe”, Avia Levi, una israelí cuenta cómo es esconderse en un refugio

Avia Levi: Hoy justamente conmemoramos un año desde que empezó el 7 de octubre, el día por el cual Hamás invadió a Israel y cometió atrocidades que no queremos ni pensar, o sea, no podemos olvidar lo que pasó acá y desde entonces estamos en un año muy difícil mentalmente, físicamente mucho estrés y mucho miedo.

Tenemos siete frentes, tenemos no solamente Hamás que lanza cohetes desde Gaza, sino también tenemos a Hezbolá que es un brazo de Irán y lanza misiles y cohetes desde el norte. Tenemos 60.000 desplazados israelíes, que no están en su casa desde el 8 de octubre, por culpa de Hezbolá. Tenemos hermanos judíos que justo hoy que lanzaron un misil, yo tuve que ir a refugio aquí en Tel Aviv, tenemos a Irán por supuesto que financia todas estas milicias, también en Iraq estamos en una en un año muy difícil y muy complicado.

Avia Levy: Es muy buena pregunta. Bueno en realidad tenemos alarmas muy fuertes en las zonas en donde entendemos que son las zonas afectadas, no solamente por el por el cohete o misil sino también por los fragmentos de un misil que está interceptado Israel en el aire por el sistema de defensa.

En el ataque de Irán, la semana pasada, de repente recibimos mensajes al celular, así que si no tienes conexión no importa, porque aun así vas a recibir este mensaje. En ese momento entendíamos que la situación era muy grave porque no eran alarmas como siempre y estuvimos en el refugio por más de una hora.