“El presidente es un encubridor y cómplice”: Miguel Bernad, el español que denunció a la esposa de Pedro Sánchez, habla con SEMANA

M.B.: Eso aquí ya no cuela. Se creen que por llamarle a uno derechista, ultraderechista, fascista, eso quita la legitimidad de la acción y uno puede tener el traje que sea, pero ese no es el tema, el tema es si ha habido o no delito. E incluso podría decirse que ¿estos derechistas o fascistas no tienen derecho a denunciar los delitos? Hay que respetar todas las ideologías políticas, pero si para defenderte de un delito, en vez de demostrar eso es falso, te dedicas a insultar y al que te ha puesto la querella pues tienes una solución, ir al juzgado y presentar una querella por falsa denuncia.