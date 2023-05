El rey Carlos III es coronado con dos fragmentos de la cruz en la que fue crucificado Jesús, ¿cuál es la historia detrás?

Con la llegada de la coronación del rey Carlos III de Reino Unido, un evento que no ocurre hace más de 70 años y que será el primero en incluir un concierto y llevarse a cabo en la era de la digitalización. Es por esto que las expectativas del mundo están puestas por lo que ocurre en el abadía de Westminster de Inglaterra.

La coronación siempre va acompañada de una procesión para el nuevo soberano, y esta, es dirigida por la cruz de la Iglesia británica. La nueva está fabricada en plata reciclada, metal galés y un elemento muy especial e invaluable: dos fragmentos de la cruz en la que, se dice, fue crucificado Jesús. ¿Cómo consiguió esta reliquia la Corona británica?, la respuesta es: el mismísimo papa Francisco.

El sumo pontífice ha regalado dos fragmentos de la cruz a la monarquía de Inglaterra para que encabecen la procesión de coronación de Carlos III y su esposa, Camila, como rey y reina consorte del Reino Unido el próximo 6 de mayo. Según han confirmado fuentes del Vaticano, “hace algún tiempo la Santa Sede donó a Inglaterra dos fragmentos de la reliquia de la verdadera cruz como signo ecuménico”. Estas mismas fuentes han explicado que estos restos se conservaban en la sala Lipsanoteca de los Museos Vaticanos.

Arzobispo de Gales Andrew John con la nueva Cruz de Gales, la cual se usará en la procesión de coronación. Reino Unido, abril 19, 2023. REUTERS/Phil Noble - Foto: REUTERS

Los dos pequeños fragmentos se han incorporado a la Cruz de Gales, que podrá ser vista por los millones de personas que sigan la entronización de los nuevos monarcas con su entrada en la abadía de Westminster. Ambas piezas tienen forma de cruz, una de 1 cm y la otra de 5 mm, y están engarzadas en el crucifijo de plata más grande detrás de una gema de cristal rosa, por lo que solo pueden verse de cerca.

“Como un gesto ecuménico significativo, la Cruz de Gales incorporará la reliquia de la Cruz Verdadera, regalo personal del papa Francisco para su majestad el rey Carlos III. Para que así, la valiosa donación pueda encabezar la coronación”, señaló un portavoz de la Iglesia anglicana de Gales en un comunicado de agradecimiento.

Carlos se convertirá oficialmente en rey en la ceremonia de coronación que se realizará el 6 de mayo. - Foto: getty images

La Cruz de Gales, que es un regalo del rey a la Iglesia de Gales para celebrar su centenario, ha sido bendecida por el arzobispo de Gales, Andrew John, en un servicio religioso en la iglesia de la Santísima Trinidad de Llandudno, en el norte de Gales, antes de partir hacia Londres, donde tendrá lugar la ceremonia de entronización.

El principe Harry asistirá a la coronación de su padre solo. - Foto: getty images

Sin embargo, la coronación no será el único atractivo de este momento histórico. El fin de semana se llevarán a cabo varias actividades y celebraciones para conmemorar la posesión de los nuevos monarcas. Ambos días serán festivos y, además, el día 7 de mayo se realizará el tan polémico concierto de coronación. Este, tras ser rechazado por artistas de la talla de Elton John, Adele o Harry Styles, contará con la presencia de grandes de la música como Andrea Bocelli, Katy Perry, Lionel Richi y más.

En su momento, el concierto causó controversia porque nadie quería tocar en él, pero ahora la problemática gira en el rechazo del príncipe Harry a estar presente. Se conoció hace poco que el duque de Sussex asistiría completamente solo a la coronación de su padre, el rey, y que además no se quedaría a las celebraciones posteriores. Según reportó el diario británico The Mirror, una fuente cercana a la familia confirmó que “los organizadores han sido informados de que Harry no va a estar presente en el concierto con el resto de la familia real, lo que es una lástima, pues va a ser un evento espectacular”.