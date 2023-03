Rey Carlos III está ‘encartado’ para conseguir un artista que cante en su ceremonia de coronación

Desde la muerte de la reina Isabel II, en septiembre pasado, su heredero, el rey Carlos III, se ha esmerado en preparar su coronación, la cual está prevista para el 6 de mayo.

Sin embargo, no ha sido una tarea fácil. Además de los problemas que ha supuesto todas las revelaciones divulgadas por el príncipe Harry, el menor de sus hijos, a través de su reciente biografía Spare y de una mediática serie que se emite por Netflix, parece que la popularidad del rey no ha sido la suficiente para convencer a un artista de gran factura para que se encargue de animar la ceremonia de coronación.

Como se sabe, los festejos por la coronación de Carlos III de Inglaterra incluyen un concierto multitudinario al día siguiente, el 7 de mayo, en el Castillo de Windsor. El evento, que será organizado y retransmitido por la BBC, se anunció en enero pasado, pero sigue sin tener artistas confirmados debido a que la lista de cantantes que han rechazado participar en la cita no para de crecer.

Aunque algunos especulan que los artistas no quieren ir a la ceremonia de coronación del rey Carlos III porque su llegada al trono no es muy bien vista por la mayoría de los británicos, sin embargo, la realidad parece que es un problema de agenda.

Así las cosas, el monarca sigue en la búsqueda de cantantes británicos de renombre para su entronización. Según reportes de algunos medios, es posible que recurra a bandas no tan reconocidas como Take That y Olly Murs.

El periódico The Sun informó recientemente que las Spice Girls, Harry Styles y Elton John tenían prevista su participación, pero informaron que no estarán en la ceremonia de coronación por el horario en que se llevará a cabo.

Elton John, gran amigo de la princesa Diana declinó a la invitación de asistir a la coronación.

En el caso del Rocketman, gran amigo de la princesa Lady Di y declarado caballero por la difunta Isabel II, dice que está en su gira de despedida como artista. Además, no puede asistir porque a principios de mayo tiene programados varios shows en Alemania.

Harry Styles, a su vez, también presenta dificultades por su apretada agenda, luego que se encuentra de gira y resulta difícil reunir a todos los integrantes de su banda.

Las cancelaciones de estas estrellas de la música británica se suman a las que hace unos días hicieron Ed Sheeran, Robbie Williams y Adele, quienes, de acuerdo con los informes, declinaron la invitación.

Ed Sheeran argumentó que no podía acudir por una gira en Estados Unidos que tiene prevista para esas fechas, mientras que la intérprete de Hello no ofreció una razón específica sobre su negativa.

Representantes de los artistas y de la Familia Real tuvieron algunas conversaciones para llegar a acuerdos, pero esto no fue posible por las agendas y la fecha de la coronación.

Los medios británicos aseguran que cantantes y bandas como Lionel Richie, Take That, Olly Murs serán los encargados de ambientar la ceremonia real.

Aún no es claro si el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle estarán presentes en la ceremonia.

El concierto de la Coronación del rey Carlos III aún no tiene cartel confirmado, pero hay otros nombres que se habla de que podría estar Lionel Richie.

Tampoco hay confirmación de asistencia del príncipe Harry y Meghan Markle. El Daily Mail asegura que están indecisos y que, antes de tomar la decisión, Harry quiere reunirse con su padre y su hermano, el príncipe Guillermo.