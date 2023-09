El rey de Marruecos sorprende al dejar su aislamiento y visitar un hospital que atiende a heridos por el sismo

El rey de Marruecos Mohammed VI hizo el martes un despliegue de solidaridad con su país tras el fuerte terremoto y visitó a algunos de los heridos en un hospital no lejos del epicentro, donde también donó sangre.

Cadena de solidaridad

Tragedia en los montes Atlas

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Los pueblos de los montes Atlas fueron los más goleados por el sismo. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Como un bombardeo de guerra

El fundador de Rescates Sin Fronteras, Arnaud Fraisse, le dijo a The Associated Press que retiró la oferta de la organización de enviar a nueve personas a Marruecos porque “nuestra función no es encontrar cadáveres”.