¿Hay víctimas colombianas en el terremoto de Marruecos? Cancillería respondió

Colombianos que estaban en Marruecos narraron los angustiantes momentos

“Yo veía cómo todo se movía, que no había forma de salir del hotel porque todas las puertas del hotel se bloquearon por el sismo; ver como se agrietaban las paredes y se caían todos los cuadros. Además, para nosotros como familia, vivirlo fue impresionante, porque estábamos en pisos separados, fui a buscarlos y no podía abrir la puerta de su habitación, estaba bloqueada, no me contestaban el teléfono, ya al final pudimos salir ilesos y en lo único que pensábamos era en poder salir con vida”, contó la colombiana de 27 años.