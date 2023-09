Terremoto en Marruecos: ahora buscan sobrevivientes en ciudades antiguas y pueblos de montaña. La tragedia deja 2.000 muertos y más de 2.000 heridos

“Como si fuera el fin del mundo”

El temblor de magnitud 6,8 sacó a la gente de la cama y derribó edificios en pueblos y ciudades de montaña que no estaban construidos para resistir un sismo tan poderoso.

Van más de 300.000 afectados: ONU

Algunos marroquíes se quejaban en redes sociales de que el Gobierno no permitiera más ayuda internacional.

“Sabemos que hay una gran urgencia para salvar a gente y buscar bajo los restos de los edificios”, dijo. “Hay gente muriendo bajo los escombros y no podemos hacer nada para salvarla”.

Futuro poco esperanzador

La gente en Moulay Brahim, una población rural de menos de 3.000 personas, vivía en casas hechas de ladrillos y bloques de concreto. Muchas de las casas no eran seguras o ya no estaban en pie.

“Estaba durmiendo cuando golpeó el sismo. No podía escapar porque me cayó el tejado encima. Estaba atrapada. Me salvaron mis vecinos, que retiraron los escombros con las manos desnudas”, dijo Fatna Bechar, en Moulay Brahim. “Ahora vivo con ellos en su casa porque la mía quedó totalmente destruida”.