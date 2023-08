El Yasuní en la balanza: Ecuador decide en las urnas entre conservación o explotación

El debate atrajo la mirada de celebridades y activistas mundiales que observan de cerca este inusual ejemplo de democracia climática. “El Yasuní ha sido como una mamá para el mundo (...) Necesitamos que pongamos las voces y las manos para que pueda recuperarse nuestra mamá, que no esté herida, que no esté golpeada”, dice a la AFP Alicia Cahuiya, una dirigente waorani nacida en el corazón de la selva.

Bosque salvavidas

Sin embargo, expertos advierten que la Amazonía se encamina a un punto de no retorno y reducirá su capacidad de captar carbono y emitir oxígeno.