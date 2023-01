Orgulloso, empresario colombiano exhibe foto de Carlos III luciendo uno de sus productos

La fotografía evidenciaría el alcance que ha tenido la prestigiosa marca marroquinera del empresario colombiano. No obstante, en redes sociales no ha faltado quién quiere minimizar el logro.

Las redes sociales se convirtieron en escenario a través del cual, este martes, 10 de enero de 2023, el empresario de la industria marroquinera, Mario Hernández, se mostró orgulloso de que uno de sus productos, un sombrero aguadeño, fuera lucido por un alto miembro de la realeza británica.

El personaje en cuestión es el ahora rey Carlos III de Inglaterra, quien asumió la corona del Reino Unido el pasado mes de septiembre, después del fallecimiento de su madre, la reina Isabel II, tras cerca de 70 años en el trono.

La publicación de Hernández destaca que el monarca luce uno de los artículos fabricados por su empresa, compartiendo a su vez una fotografía que sustenta el hecho.

En esta se ve al rey Carlos III en compañía de su esposa, la ahora reina consorte Camila Parker, mientras saludan a algunas personas de la concurrencia durante una aparición pública, al parecer en un paraje soleado debido a las vestimentas de los miembros de la realeza, y al uso -por varios de los asistentes- de gafas de sol.

El clima cálido donde fue tomada la fotografía también es evidente debido a los tonos del traje de lino que luce el rey Carlos III, siendo estos colores claros.

Precisamente, como parte de su atuendo, el rey luce también en una de sus manos el que sería el artículo de fabricación colombiana, un sombrero aguadeño con cinto, al parecer en cuero color marrón.

Este mismo producto aparece promocionado a través de la página oficial de la tienda online de la firma Mario Hernández, bajo la referencia “Sombrero fundación aguadeño”.

¿Cuánto vale el sombrero Mario Hernández que luce el rey Carlos III?

De acuerdo con lo promocionado a través de su página web por la firma Mario Hernández, el sombrero que se ve sostener en sus manos al monarca británico, en la fotografía referida, tiene un costo de 599.000 pesos colombianos.

Sin embargo, es importante notar que a diferencia del sombrero ofertado en la página web, el sombrero que tiene en la foto el rey Carlos III tiene cinto marrón, más similar al que se puede apreciar en la referencia ‘sombrero palenque coñac aguadeño’, ofertado en la misma página, el cual tiene un costo de 529.000 pesos colombianos.

Reacciones encontradas a la publicación de Hernández

Si bien, tras la publicación de la referida fotografía por parte de Mario Hernández, son muchas las voces de aplauso y felicitación que se han expresado para el empresario por la internacionalización, de alto nivel, de su marca, también se han expresado algunas críticas que buscan restar importancia al logro.

En uno de los trinos, un internauta -identificado como @MiluBogotano- intenta negar que el sombrero que luce Carlos III en la fotografía sea, en efecto, un producto de la prestigiosa firma marroquinera colombiana.

No obstante, el mismo argumento usado por el internauta para quizá poner en duda que el sombrero fotografiado sea Mario Hernández, termina por entregar aún mayor mérito al logro del empresario, al ver uno de sus productos haciendo parte del outfit o pinta de uno de los hombres más elegantes del planeta.

“Ellos usan sombreros hechos en la Gran Bretaña y son empresas escogidas por la realeza, hasta quien les vende el pan, los zapatos, vestidos, etc. Eso le da estatus a las empresas escogidas y se les aumentan las ventas”, argumenta el internauta.

En ese mismo sentido, otro internauta advierte que la foto publicada por Carlos III no sería actual, lo cual no quitaría mérito al logro de Hernández, no obstante, este opinador de redes sociales advierte que quizá el sombrero usado por Carlos III no es de la firma colombiana y que, al contrario, fue la firma colombiana quien se inspiró en esta fotografía para desarrollar su producto.

