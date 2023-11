“En Panamá hay una sensación de anarquía” la periodista Sabrina Bacal habla de las estruendosas protestas que sacuden al país

Sabrina Bacal: La chispa que prendió al país fue la aprobación de un contrato con la empresa minera First Quantum. Las consultas que se hicieron no fueron tomadas en cuenta y fue aprobado en la Asamblea Nacional en menos de 48 horas. Los ambientalistas, los movimientos sociales y grupos de jóvenes se sintieron burlados porque tenían muchos meses haciendo comentarios sobre el contrato, y el Gobierno los ignoró.

Es un tema que va más allá de lo ambiental. El contrato original fue firmado en 1997 con la empresa Petaquilla (First Quantum compró esta concesión hace aproximadamente una década) y fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. La Corte se demoró mucho tiempo, hasta 2021, en hacer efectiva su decisión. Esto le dio una oportunidad a este Gobierno de mejorar las condiciones para Panamá, y no lo hizo. Hay temas no ambientales, como el hecho de que China, Corea del Sur y otros países tengan participación accionaria en First Quantum. Eso está prohibido por la Constitución en Panamá.