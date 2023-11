En video quedaron captados los aterradores momentos de un intento de asalto en México

Las autoridades se apoderaron del caso, pero no se descartó que el accidente pudo haber sido provocado por los mismos criminales para salirse con la suya. Por suerte, pese al herido, no hubo víctimas mortales, aunque se alertó a la ciudadanía sobre este modus operandi en el país mexicano.

“Qué desesperación. Amigos, nunca, pero nunca se paren sobre la México-Puebla, ese es el ‘modus operandi’. Incluso busquen en Maps, hay una zona marcada como asaltos”; “Es terrible decirlo, pero nos vamos a tener que armar cuando salgamos a carretera”; “Qué coraje ver estas imágenes, ya no puede uno viajar en carreteras porque ya no es seguro”; “Lamentable la situación del país, ojalá que se recupere pronto este muchacho, yo me preguntó donde están todos esos policías que de día están checando tus placas y verificación”; “Es una pena que ya no se pueda manejar con tranquilidad en las carreteras del país. Creo que ya es necesaria la pena de muerte para cierto tipo de delincuentes”, se lee en YouTube.