Enfermera revela lo que la gente ‘ve’ a punto de morir: “normalmente no tienen miedo”

La incertidumbre es el común denominador cuando se aborda el tema de la muerte. ¿Qué hay en el más allá, si es que existe un plano que supere lo terrenal? Esa es la ‘eterna’ disputa en la que media tanto la ciencia como la religión (cada una desde vertientes completamente opuestas y sin resultados totalmente concluyentes).

Para científicos como Sean Carroll no hay cabida a un escenario después de la muerte, los latidos se acaban y con estos lo que hasta ahora se conoce como vida. “Las afirmaciones de que alguna forma de conciencia persiste después de que nuestros cuerpos mueran y se descompongan en átomos constituyentes se enfrenta un obstáculo insuperable: las leyes de la física”, sostiene Carroll, reseñado por El Confidencial.

¿Hay vida después de la muerte? Esa es una interrogante que genera múltiples discusiones (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / eyesfoto

Según su análisis, es ‘imposible’ considerar “que la información almacenada en el cerebro persista después de que muera”, dijo a la revista Scientific American, citada por el medio mencionado. Su teoría se basa en que, en caso contrario, anteriores experimentos habrían dado cuenta de la posibilidad de una forma de existencia posterior al fallecimiento.

Enfermera sostiene otra creencia

Para la enfermera Julie McFadden su trabajo le ha permitido forjar una posición al respecto. Si bien no entrega una opinión de forma ‘irrefutable’ lo que cuenta ha sido con base en su atención a pacientes que aseguran haber tenido experiencias cercanas a la muerte. Según ella, sus testimonios no han sido producto de alucinaciones.

En su cuenta de TikTok (con más de un millón de seguidores), la mujer aprovecha para generar contenido ‘educativo’ sobre la muerte y el proceso en esta. Uno de los puntos que sostiene es que muchas personas mueren como vivieron, es decir, hay patrones de conducta que se mantienen hasta el final.

Algunos pacientes han asegurado ver a sus familiares fallecidos. - Foto: Getty Images / Gary Yeowell

De acuerdo con The Mirror, McFadden ha trabajado durante cinco años en el área de cuidados paliativos, luego de cumplir más de diez como enfermera en la unidad de terapia intensiva. En su trayectoria ha escuchado; por ejemplo, que familiares ya fallecidos le hablan a sus pacientes y; en cualquier caso, puede ocurrir de diferentes maneras.

No hay sensación de “miedo”

“Por lo general, sucede aproximadamente un mes antes de que el paciente muera. Empiezan a ver a parientes muertos, amigos muertos, mascotas viejas que fallecieron –espíritus, ángeles, que los visitan–”, dijo la mujer, según recopiló el diario británico. Esto puede presentarse, según ella, mediante sueños o verlos físicamente y, en la mayoría de las situaciones, quienes viven esos momentos no tienen semblante de temor o angustia.

Algunos pacientes aseguran que sus familiares se les han aparecido en sueños, contó la enfermera (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Ralf Nau

Julie McFadden cuenta que sus pacientes han dejado entrever una sensación de consuelo y reconfortante como si los familiares ya fallecidos les hicieran saber que estarán con ellos en el proceso de transición. Es así como descarta que pueda tratarse de alucinaciones.

“No me parece una alucinación porque la gente que dice esto suele estar bastante alerta y orientada, suele estar lúcida (...). No es como si estuvieran diciendo un montón de cosas locas que no tienen ningún sentido (...). Me preguntan: ‘¿Por qué estoy viendo a mi madre muerta?, ¿la ves?’”, añadió la enfermera, de acuerdo con The Mirror.

Hombre australiano aseguró tener experiencia después de la muerte. (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / ER Productions Limited

Como esos testimonios está el de Phill Zdybel, un hombre australiano, quien asegura haber muerto técnicamente por casi media hora y vivir una experiencia en la que el alma abandonó su cuerpo. En una entrevista con Geelong Advertiser dijo que el episodio ocurrió en noviembre de 2022, cuando sufrió un colapso.

Entre lo que recuerda está haberse visto a sí mismo desde arriba. “Soy un hombre milagroso (...). No iba a ir a ninguna parte”, dijo al medio aludido, citado por New York Post.