Entre la tragedia y la resiliencia: sobrevivir al terremoto en Marruecos

“Mi hijo mayor (14 años) salió primero, aún no sabemos cómo. Después, gracias a la ayuda de nuestros vecinos, conseguimos abrirnos un camino. Logré sacar a mi hija de 10 años y a mi mujer” , cuenta este hombre amputado de la pierna izquierda, que perdió su prótesis en el sismo. Pero no llegó a tiempo para salvar a sus otros dos hijos, de 4 y 12 años.

“Mis lágrimas no cesan, me gustaría que pararan, pero el dolor es más fuerte que todo” , dice junto a su esposa también desconsolada.

La vida ya no será igual

Murió con su marido y sus dos hijos. “No pude hacer nada por ellos, me carcomen los remordimientos, todavía no me hago a la idea de que ya no están”, lamenta esta mujer de unos 30 años, cuyo marido, que también sobrevivió, se encontraba en otro pueblo la noche del terremoto.