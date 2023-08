¿Es real? El supuesto video filtrado desde la Deep Web que mostraría extraterrestres

De acuerdo con la Universitat Carlemany, ubicada en Andorra, la Deep Web es la parte oculta de la internet que no ha sido indexada por los motores de búsqueda. Allí se pueden descubrir cosas relacionadas con el narcotráfico, el crimen organizado, paquetes de malware (un virus informático para secuestrar información) y hasta pedofilia.

Otro de los temas que también generan curiosidad son los relacionados con los extraterrestres. De hecho, hace algunas semanas causó un revuelo en todo el mundo las declaraciones de David Grusch, un exoficial de inteligencia militar que aseguró ante el Congreso de los Estados Unidos que cree “absolutamente” que el Gobierno posee un Fenómeno Anómalo no Identificado (Fani) ―la sigla que reemplazó a Objetos Voladores No Identificados (ovni) en la jerga oficial― así como restos de sus operadores no humanos.