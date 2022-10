Escalofriante historia: joven que le sacó el corazón a su mamá “porque era una bruja”

Toda una historia de terror enmarca los sucesos que tienen como protagonista a Anastasia Lechtchenko, una joven nacida en San Luis Potosí, México, luego de que sus padres decidieran mudarse antes de que ella naciera. La pareja se conoció mientras trabajaban como gimnastas en el Circo Ruso. No sería sino hasta 2015, cuando esta mujer dejaría a la luz pública las más oscuras intenciones de las que pueda llegar a ser capaz un ser humano.

De esas escenas que no ocurren todos los días y que oficiales de Policía, muchos de ellos con varios años en ejercicio, aseguran no haber visto nunca. Una les despertó toda sorpresa sobre lo que encontraron en la vivienda de Anastasia, ubicada en Tijuana, luego de que el novio y una amiga de ella terminaran por exponer el caso a las autoridades, tras haberles sido confesado el doble crimen.

Sobre Lechtchenko recae la responsabilidad de haber terminado con la vida de su madre, Yuliya Masney y de su hermana, Valeria, quien para el momento de los hechos tenía 11 años. Los reportes indican que la adolescente estaba bajo los efectos de drogas.

Una noche de “pesadilla”

Una discusión con su progenitora fue el detonante que la habría llevado a asfixiar a su familia con una soga y, posteriormente, no dudar antes de tomar un cuchillo de la cocina para apuñalarla. El episodio de terror estaba hasta ahora comenzando, pues tanto Yuliya como Valeria fueron descuartizadas y encontradas en bolsas de plástico negras (a la primera sin su corazón y a la pequeña sin sus ojos).

En el momento de darse a conocer lo ocurrido, la Fiscalía aseguró que, según la joven, había emprendido esas acciones porque tanto su mamá como su hermana eran “unas brujas”. A quien algunos medios locales dedicaron portadas con titulares como “la descuartizadora de Tijuana”, se le condenó a 80 años de prisión.

¿Recuerdan a Anastasia Lechtchenko quien hace 7 años fue presentada inmediatamente como una “joven rusa” que asesinó a su madre y a su hermana en México?



El caso finalmente tendrá fin y la defensa presentará sus conclusiones y tuvimos acceso al expediente 👇🏼 pic.twitter.com/21M6Dr6wcP — Archivero (@archiveroexp) April 26, 2022

El diario mexicano La Prensa destaca que la más pequeña de la familia había nacido en 2003 y se le habían diagnosticado múltiples incapacidades que llevaron a los médicos a estimar que, posiblemente, no podría desarrollar el habla. Esto requirió más cuidado por parte de sus padres cuya relación empezó a tener fricciones hasta el punto de separarse.

El medio también detalla que Anastasia había asegurado que su madre practicaba brujería y que utilizaba a su hermana como “títere”, por lo que ambas “debían morir”. Para ello, se habría valido de la Deep Web donde encontró que para acabar con “las brujas” tenía que sacar el corazón y cortarles las extremidades.

Desde la cárcel, intentaba “llamar” su mamá

Pese a la confesión, la consternación invadió a los tijuanenses quienes no podían concebir que la joven continuara en libertad. Frente a esa decisión, la juez Quinto de lo Penal, Ana Flores, dijo que no encontraba inicialmente las pruebas suficientes para detenerla.

“No evado mi responsabilidad, cumplo con mi trabajo. El ministerio público me entregó una carpeta de averiguación incompleta, faltan dictámenes ministeriales con los que no se han cumplido… Por ello no tengo elementos suficientes para detener a la joven”, citó La Prensa. Sin embargo, días después de encontrarse los restos, Anastasia fue detenida y empezó a contradecirse en sus declaraciones.

A El Clarín la joven dijo que el caso se había puesto en su contra por haberse declarado culpable, tras admitir haber consumido drogas en los últimos días y afirmó que la Policía le había prometido dejarla en libertad si aceptaba cargos.

Pese a la incertidumbre que gira en torno a lo sucedido, se encontró ADN de un hombre (hasta ahora no identificado) en las bolsas de plástico y cuchillos. La joven se mantiene en lapsos en los que no sabe porque está en la cárcel y, reconoció haber intentado llamar en varias ocasiones a su mamá sin recibir respuesta al otro lado de la línea. No fue sino hasta que su padre, Igor Lechtchenko, le recordó que era acusada por la muerte de su mamá y hermana.