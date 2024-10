“Eso va a generar un revuelo”: abogado de las víctimas de Diddy Combs rompe el silencio; grandes estrellas están a punto de ser demandadas

“Este es un asunto importante”, dijo Buzbee en rueda de prensa. “ No dejaremos piedras sin remover hasta encontrar a todas las partes potencialmente responsables”, agregó.

Caso Puff Daddy no para: más de 100 hombres y mujeres lo acusan por delitos sexuales

Contexto: Caso Puff Daddy no para: más de 100 hombres y mujeres lo acusan por delitos sexuales

“Si usted estuvo allí en la sala, participó, vio lo que sucedió y no dijo nada ni ayudó a encubrirlo, en mi opinión, tiene un problema”, dijo el abogado demandante y agregó: “mucha gente vio que esta actividad se estaba llevando a cabo, mucha gente permitió que esto sucediera, no dijo nada, no intervino… todos estos individuos y entidades están expuestos”.